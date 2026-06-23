Số ca nhiễm Ebola ở CHDC Congo vượt 1.000, vẫn lan nhanh 23/06/2026 11:34

(PLO)- Cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) cho biết số ca nhiễm virus Ebola tại nước này đã lên đến 1.048 và dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng.

Ngày 22-6, cơ quan y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) cho biết số ca nhiễm virus Ebola tại nước này đã lên đến 1.048 và dịch bệnh vẫn tiếp tục lan rộng, theo Tân Hoa Xã.

Đến ngày 22-6, CHDC Congo đã ghi nhận 267 trường hợp tử vong, 371 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện và 112 người đã hồi phục.

"Các nỗ lực liên quan tiếp cận cộng đồng, chẩn đoán và chăm sóc tiếp tục được tăng cường để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh" – cơ quan y tế CHDC Congo cho biết trên mạng xã hội.

Một nhân viên y tế truyên truyền về việc phòng ngừa Ebola, tại tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo vào tháng 5. Ảnh: EPA

Cùng ngày, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cảnh báo hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên đang có nguy cơ mắc Ebola ở CHDC Congo. Theo đó, trẻ em chiếm 15% số ca nhiễm và hơn 25% số ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát vào tháng 4 và trẻ em có nguy cơ tử vong cao gấp gần hai lần so với người lớn.

“Trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương vì các em phụ thuộc vào người chăm sóc và không thể giữ khoảng cách với cha mẹ hoặc anh chị em bị bệnh như người lớn. Để bảo vệ trẻ em tốt hơn, chúng ta cần duy trì khả năng tiếp cận và các nguồn lực cần thiết để tiếp cận mọi cộng đồng bị ảnh hưởng” – Giám đốc UNICEF Catherine Russell cho biết.

Theo UNICEF, ngoài việc bị nhiễm bệnh và mất cha mẹ, người chăm sóc, trẻ em còn phải đối mặt với sự kỳ thị và căng thẳng tâm lý xã hội. Các đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm cũng làm tăng nguy cơ bạo lực, bao gồm bạo lực tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.