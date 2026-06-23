Nga bình luận ‘tối hậu thư’ của ông Zelensky đối với Belarus 23/06/2026 06:12

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko dự kiến ​​sẽ sớm có cuộc thảo luận về tối hậu thư của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ngày 22-6, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lên tiếng đáp trả tối hậu thư mà Tổng thống Ukraie Volodymyr Zelensky mới đây đưa ra cho nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, theo hãng thông tấn TASS.

Tuần rồi, ông Zelensky đã ra thời hạn cho ông Lukashenko một tuần để dỡ bỏ các thiết bị chuyển tiếp tín hiệu của Nga khỏi các khu vực của Belarus giáp biên giới với Ukraine.

Theo ông Zelensky, các hệ thống chuyển tiếp này giúp dẫn đường cho máy bay không người lái Shahed của Nga, cải thiện khả năng nhắm mục tiêu vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại, ông Peskov gọi những lời đe dọa trên của Tổng thống Zelensky đối với Belarus là sự can thiệp vào công việc nội bộ và xâm phạm chủ quyền của nước này.

“Chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng giới lãnh đạo Belarus và Belarus với tư cách một quốc gia có khả năng đảm bảo chủ quyền của mình” - ông Peskov cho hay.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Lukashenko dự kiến ​​sẽ sớm có cuộc hội đàm, tận dụng cơ hội để thảo luận về những lời đe dọa của Tổng thống Zelensky đối với Minsk và các vấn đề khác.

Về phía Belarus, Ngoại trưởng Maxim Ryzhenkov nói với kênh truyền hình Belarus-1 rằng Belarus nhận thấy Ukraine đang "tăng cường những lời lẽ chống Belarus" và Minsk đang đáp trả điều đó.

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin tuyên bố rằng nước này sẽ không bị cuốn vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng đang theo dõi diễn biến. Ông lưu ý rằng Belarus duy trì một số lực lượng nhất định ở biên giới với Ukraine, nhưng ở mức tối thiểu để đảm bảo bảo vệ biên giới quốc gia với sự hợp tác của lực lượng biên phòng.