Ba Lan tước bỏ huân chương cao quý từng trao tặng ông Zelensky 20/06/2026 11:32

(PLO)- Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ra quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng trao cho Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky, liên quan việc Ukraine lấy tên lực lượng gây tranh cãi trong Thế chiến II đặt tên cho một đơn vị quân đội.

Ngày 19-6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki ra quyết định tước bỏ Huân chương Đại bàng trắng trao cho Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky, theo hãng tin AFP.

Giải thích về quyết định này, Tổng thống Nawrocki gọi quyết định của Ukraine hồi cuối tháng trước khi đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân đội Kháng chiến Ukraine (UPA) là "thái quá", "không thể hiểu nổi" và "vô cùng đáng thất vọng".

Tháng 4-2023, ông Zelensky nhận Huân chương Đại bàng trắng từ ông Andrzej Duda – tổng thống Ba Lan lúc bấy giờ. Ảnh: PAP

"Đối với đại đa số người trong xã hội Ba Lan, UPA vẫn là một tổ chức chịu trách nhiệm về những tội ác tàn bạo đã gây ra đối với công dân Ba Lan trong Thế chiến II. Đó là lý do tại sao quyết định của chính quyền Ukraine ca ngợi UPA không chỉ là điều thái quá, mà còn không thể hiểu nổi và vô cùng đáng thất vọng” – ông nói.

“Điều đó không chỉ làm tổn thương ký ức lịch sử của chúng tôi. Nó còn làm suy yếu lòng tin đã được xây dựng trong nhiều năm và những tháng gần đây” – tổng thống Ba Lan nói.

Trong video phát biểu kéo dài gần 13 phút, ông Nawrocki cho biết quyết định tước bỏ huân chương không nhằm chống lại người dân Ukraine và không làm thay đổi chính sách an ninh chiến lược của Ba Lan.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng quyết định này không nhằm chống lại dân tộc Ukraine. Nó không làm thay đổi định hướng chiến lược trong chính sách an ninh của Ba Lan. Chúng tôi đã và đang ủng hộ Ukraine” – ông nói.

Phản ứng trước quyết định này, Ngoại trưởng Ukraine – ông Andrii Sybiha cho rằng việc tước bỏ huân chương là “một sai lầm chiến lược” của ông Nawrocki.

Ông Sybiha cũng cho biết để đáp trả thông báo này, ông cũng sẽ trả lại cho Warsaw Huân chương Công trạng Cộng hòa Ba Lan – một huân chương cao quý của Ba Lan mà ông đã được trao vào tháng 10-2022.

“Vấn đề không phải là huân chương, mà là thái độ. Chúng tôi luôn chủ trương tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, ngay cả khi đó là những vấn đề khó khăn và nhạy cảm. Điều này có nghĩa là tôn trọng quyết định của nhau ngay cả khi chúng ta không đồng ý với chúng” – ông Sybiha nói.

Theo đài TVP World của Ba Lan, Huân chương Đại bàng trắng là huân chương cao quý nhất của Ba Lan. Việc thu hồi huân chương nhà nước được coi là một biện pháp cực kỳ hiếm gặp trong văn hóa chính trị Ba Lan, thường chỉ dành cho những trường hợp nghiêm trọng.

Cựu Tổng thống Andrzej Duda đã trao tặng Tổng thống Zelensky Huân chương Đại bàng trắng vào tháng 4-2023 để ghi nhận “những đóng góp của ông trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine, những nỗ lực đảm bảo an ninh và cam kết kiên định trong việc bảo vệ nhân quyền”.