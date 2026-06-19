Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 9 giải báo chí TP.HCM lần thứ 44 - năm 2026 19/06/2026 18:38

(PLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 9 giải báo chí TP.HCM lần thứ 44, gồm 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Chiều 19-6, tại HTV, Hội Nhà báo TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 44 năm 2026 nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2026).

Tham dự lễ trao giải có ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM…

Thường trực Thành ủy TP.HCM tặng hoa Thường trực Hội Nhà báo TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Khát vọng cống hiến của nhà báo

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cho biết giải báo chí TP.HCM được tổ chức thường niên từ năm 1982 đến nay đã trở thành giải thưởng nghề nghiệp có uy tín cao, là nơi tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc, những lao động sáng tạo đầy trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo TP.

Năm nay, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có giá trị phát triển, có chiều sâu phân tích, tính nhân văn cao, sức lan tỏa lớn và hiệu quả xã hội rõ nét.

Nhà báo Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: THUẬN VĂN

“Điều đáng trân trọng là phía sau mỗi tác phẩm được vinh danh hôm nay là những tháng ngày miệt mài lao động nghề nghiệp, là sự dấn thân trên từng địa bàn, từng lĩnh vực, là trách nhiệm công dân, trách nhiệm xã hội và tình yêu nghề sâu sắc của những người làm báo” – nhà báo Nguyễn Tấn Phong nói.

Ông nhìn nhận các tác phẩm đoạt giải không chỉ phản ánh trình độ chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ nhà báo, mà còn cho thấy bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của TP và đất nước.

Ông khẳng định thông qua giải thưởng, Hội Nhà báo TP.HCM mong muốn tiếp tục khích lệ tinh thần sáng tạo nghề nghiệp, thúc đẩy chất lượng báo chí ngày càng nâng cao, góp phần xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại theo tinh thần các chủ trương của Đảng về phát triển báo chí trong giai đoạn mới.

Ông Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM và bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, trao giải cho tác giả có tác phẩm đoạt giải nhóm Xây dựng Đảng. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, báo chí đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng đối mặt không ít thách thức.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và những thay đổi trong hành vi tiếp nhận thông tin đang đặt ra những yêu cầu mới đối với nghề báo. Hơn lúc nào hết, mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ mới, nhưng vẫn kiên định với những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.

“Tôi tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo TP.HCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số báo chí; tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của TP và đất nước” – nhà báo Nguyễn Tấn Phong bày tỏ.

Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 9 giải thưởng

Dịp này, báo Pháp Luật TP.HCM đoạt 9 giải thưởng, gồm 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Cụ thể:

Tác giả Đỗ Văn Thiện và Lê Thị Kim Thoa nhận giải thưởng nhóm Xây dựng Đảng. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 1 (Xây dựng Đảng): Tác phẩm “Chặn hiểm họa từ “truyền thông đen” của nhóm tác giả Đỗ Văn Thiện - Võ Thanh Tùng đoạt giải Ba; Tác phẩm “Vạch trần thủ đoạn chống phá Đại hội XIV trên không gian mạng “ của tác giả Lê Thị Kim Thoa đoạt giải Khuyến khích.

Tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo đại diện nhận giải thưởng nhóm Công trình tập thể. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 2 (Công trình tập thể): Tác phẩm “Chuyên trang về tuyến thông tin Góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng “ của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Nguyệt - Lê Thị Kim Thoa - Nguyễn Thị Thanh Tuyền - Nguyễn Thị Phương Thảo - Đặng Hồ Bảo Phương đoạt giải Ba.

Đại diện hai nhóm tác giả nhận giải thưởng nhóm Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 3 (Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu): Tác phẩm điều tra “Xe cứu thương kêu cứu” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng - Nguyễn Thị Thắm - Ngô Văn Vinh - Phan Thành Đạt - Huỳnh Trường Giang - Nguyễn Dương Hoài Trọng đoạt giải Nhì; Tác phẩm “Tuyến thông tin: Dấu ấn HĐND TP.HCM khóa X: Từ trách nhiệm đại biểu của dân đến tinh thần hành động” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Đào Thị Thu Hà, Sơn Văn Thuận, Nguyễn Dương Hoài Trọng đoạt giải Ba.

Tác giả Song Mai đại diện nhận giải nhóm Chính luận. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 4 (Chính luận): Tác phẩm “Góp ý Luật Báo chí sửa đổi” của nhóm tác giả Phạm Thị Song Mai, Nguyễn Thị Quý, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Hồ Bảo Phương đoạt giải Ba.

Ở nhóm 5 (Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh): Tác phẩm phóng sự “Chớp mắt mất tiền tỉ” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng - Nguyễn Thị Nhật Diễm - Thái Quốc Vũ - Huỳnh Trường Giang - Đỗ Thị Xuân Phương đoạt giải Nhì; Tác phẩm “Để du lịch MICE TP.HCM vươn xa tầm quốc tế” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thu Trinh - Lê Quang Huy đoạt giải Khuyến khích.

Đại diện các tác giả nhận giải thưởng nhóm Tin, ảnh báo chí và nhóm Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh. Ảnh: THUẬN VĂN

Ở nhóm 6 (Tin, ảnh báo chí): Tác phẩm “101 sáng kiến làm người dân ‘ưng cái bụng’ ở các trung tâm hành chính công TP.HCM” của nhóm tác giả Huỳnh Trường Giang, Sơn Văn Thuận, Nguyễn Nguyệt Nhi, Trần Công Linh đoạt giải Ba.