Giải Báo chí khu vực Nam bộ lần thứ I vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc 06/06/2026 18:03

(PLO)- Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần I năm 2026 đã vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc trong tổng số gần 250 tác phẩm dự thi.

Ngày 6-6, tại tỉnh Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ nhất năm 2026.

Các đại biểu tham dự lễ trao giải. Ảnh: HUỲNH DU

Đây là giải báo chí đầu tiên của khu vực Nam Bộ được tổ chức sau khi Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện chủ trương hợp nhất bốn giải báo chí khu vực thành ba giải, hướng tới tinh gọn bộ máy tổ chức. Từ đó tập trung nguồn lực và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí trong giai đoạn mới.

Năm nay, Ban tổ chức nhận gần 250 tác phẩm dự thi thuộc bốn loại hình báo chí. Qua vòng sơ khảo, 80 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Từ các tác phẩm xuất sắc nhất, Hội đồng chung khảo đã quyết định trao 22 giải thưởng, gồm 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Nhà báo Phan Toàn Thắng, Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhận định, các tác phẩm năm nay thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm và tâm huyết của người làm báo. Nội dung phong phú, phản ánh sâu sắc từ việc thực hiện nghị quyết của Đảng, cải cách hành chính, câu chuyện dân sinh thiết thực cho đến các đề tài nhân văn lay động lòng người. Đặc biệt, dấu ấn chuyển đổi số hiện lên rõ nét ở loại hình báo điện tử. Việc kết hợp đa phương tiện giữa văn bản, hình ảnh, video, đồ họa, dữ liệu và các hình thức tương tác đã giúp nội dung trở nên trực quan, hấp dẫn và có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đã chia sẻ nhiều trăn trở về điều kiện tác nghiệp của phóng viên trong bối cảnh mới. Ông cho biết sau khi sáp nhập các đơn vị hành chính, địa bàn tác nghiệp của phóng viên Nam bộ trở nên rộng lớn hơn rất nhiều, kéo dài từ Đồng Nai, Tây Ninh đến tận Cà Mau. Nhiều phóng viên phải vượt hàng trăm cây số, bám địa bàn trong thời gian dài để thực hiện các tác phẩm báo chí chất lượng.

Theo ông Lê Quốc Minh, nguồn lực của nhiều cơ quan báo chí địa phương hiện vẫn còn hạn chế. Kinh phí, phương tiện tác nghiệp và chế độ hỗ trợ cho phóng viên thường trú, phóng viên công tác xa nhà vẫn là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm.

Ông Lê Quốc Minh bày tỏ mong muốn các địa phương trong khu vực sẽ đồng hành nhiều hơn với đội ngũ làm báo thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực về nơi ở, điều kiện tiếp cận thông tin và cơ chế động viên kịp thời.

Về kết quả giải thưởng, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 10 giải Khuyến khích. Mỗi giải Nhất trị giá 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng, giải Ba 8 triệu đồng và giải Khuyến khích 3 triệu đồng.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho thể loại báo in và điện tử. Ảnh: HUỲNH DU

Ban Tổ chức trao giải nhất cho thể loại phát thanh - truyền hình. Ảnh: HUỲNH DU

Ở nhóm Báo in - Báo điện tử, giải Nhất thuộc về loạt Megastory 4 kỳ “Liêm chính số: Nền hành chính vì dân” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ở nhóm Phát thanh - Truyền hình, giải Nhất được trao cho loạt phóng sự hai tập “Hồi sinh sự sống từ những trái tim nhân ái” của nhóm tác giả Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Ban Tổ chức trao giải nhì loại hình phát thanh - truyền hình. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều tác phẩm nổi bật khác về xây dựng nông thôn mới, an toàn thực phẩm, tinh gọn bộ máy, phát triển kinh tế vùng và bảo vệ cộng đồng cũng để lại dấu ấn nghề nghiệp sâu sắc tại mùa giải đầu tiên của Giải Báo chí khu vực Nam bộ.

Ban Tổ chức trao giải nhì cho thể loại báo in và điện tử. Ảnh: HUỲNH DU

Lễ trao Giải Báo chí khu vực Nam Bộ lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng trở thành động lực để đội ngũ người làm báo tiếp tục nâng cao chất lượng tác phẩm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam và đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng.