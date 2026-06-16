TP.HCM triển khai lấy mẫu ADN 1.869 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính 16/06/2026 18:28

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, vừa ký văn bản gửi Bộ Tư lệnh TP.HCM và các thành viên Ban Chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Thông báo số 2517 của Cục Chính trị Quân khu 7 liên quan công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin để giám định ADN.

Theo đó, từ nay đến trước tháng 5-2027, TP.HCM sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đối với toàn bộ 1.869 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại 18 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Nhóm chuyên gia sử dụng các thiết bị chuyên dùng, máy radar xuyên đất... để hỗ trợ khảo sát, thăm dò, tìm kiếm dấu vết khu mộ tập thể liệt sĩ được cho là an táng tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay thuộc khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: THANH THÙY

Đây là nhiệm vụ nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu 7, đồng thời góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Sau khi tổ chức thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM để rút kinh nghiệm, các tổ, đội công tác sẽ được thành lập và triển khai đồng loạt theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7.

Việc lấy mẫu được thực hiện trên cơ sở khảo sát kỹ kết cấu từng phần mộ, lựa chọn phương án phù hợp; ưu tiên triển khai trước đối với những phần mộ có điều kiện thuận lợi.

Quá trình khai quật, lấy mẫu và hoàn trả phần mộ được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm giữ nguyên hiện trạng ban đầu, đồng thời giữ gìn mỹ quan và sự tôn nghiêm tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Với vai trò cơ quan thường trực, Bộ Tư lệnh TP.HCM được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu triển khai công tác lấy mẫu, số hóa dữ liệu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ, tổng hợp nhu cầu kinh phí, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Song song đó, Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác số hóa dữ liệu, theo dõi tiến độ thực hiện, đồng thời tham mưu công tác sơ kết, tổng kết và khen thưởng.

Cùng với đó, Sở Nội vụ TP.HCM được giao chủ trì khảo sát, đánh giá thực trạng các mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin; đồng thời quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, phối hợp lấy mẫu, tiếp nhận kết quả giám định, đối khớp ADN và cập nhật vào hệ thống dữ liệu chuyên ngành.

Công an TP.HCM chỉ đạo công an các địa phương tham gia các tổ, đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong suốt quá trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và bàn giao.

Sở Tài chính được giao ưu tiên bố trí kinh phí theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP; đồng thời hướng dẫn các đơn vị sử dụng ngân sách đúng quy định, bảo đảm kịp thời phục vụ công tác lấy mẫu, giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Sở Y tế cử nhân sự tham gia các tổ công tác theo đề nghị của Ban Chỉ đạo 515 TP.HCM, đồng thời chủ trì công tác bảo quản, lưu trữ và phối hợp bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ cho đơn vị giám định.