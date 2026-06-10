Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung ngày nghỉ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động 10/06/2026 18:24

(PLO)- Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo bổ sung một ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương vào ngày 24-11 hằng năm, nâng tổng số ngày nghỉ lễ, tết của người lao động lên 12 ngày.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ hằng năm.

Theo dự thảo, ngày 24-11 hằng năm - Ngày Văn hóa Việt Nam - sẽ trở thành ngày nghỉ chính thức và người lao động được hưởng nguyên lương.

Bộ Nội vụ cho biết đề xuất này nhằm thể chế hóa nội dung mới tại Nghị quyết 80-NQ/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết xác định ngày 24-11 là Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời định hướng đây là ngày nghỉ được hưởng nguyên lương.

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động, người lao động Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ, tết chính thức trong năm. Cụ thể gồm: nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày, nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30-4 và 1-5 là 2 ngày, Quốc khánh nghỉ 2 ngày.

Dự kiến số ngày nghỉ trong Bộ Luật lao động sẽ tăng lên 12 ngày mỗi năm. Ảnh: CTV

Nếu đề xuất mới được Quốc hội thông qua, tổng số ngày nghỉ lễ, tết của người lao động được quy định trong luật sẽ tăng lên 12 ngày mỗi năm.

Liên quan phương án tổ chức nghỉ, mới đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đã ghi nhận đề xuất từ nhiều đoàn viên và người lao động về việc điều chỉnh lịch làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Theo đó, do ngày 24-11 năm nay rơi vào thứ Ba, một số ý kiến đề xuất chuyển ngày làm việc thứ Hai (23-11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần kế tiếp. Nếu phương án này được chấp thuận, người lao động có thể được nghỉ liên tục bốn ngày, từ 21-11 đến hết 24-11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết đang tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở và sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu phương án phù hợp với thực tế đời sống lao động.

Theo cơ quan này, mục tiêu là nâng cao phúc lợi cho người lao động, đồng thời góp phần ổn định quan hệ lao động trong doanh nghiệp.