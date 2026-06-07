Nhiệm kỳ mới của Hội Nông dân: Đẩy mạnh hỗ trợ làm kinh tế, nâng kỹ năng số 07/06/2026 12:00

(PLO)- Đại hội Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đặt trọng tâm chuyển từ vận động sang đồng hành cùng nông dân, đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất, phát triển kinh tế tập thể và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Sáng 7-6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc phiên thứ nhất với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

Đại hội có sự tham dự của 599 đại biểu, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân trên cả nước.

Chuyển từ vận động sang đồng hành cùng nông dân

Theo Hội Nông dân Việt Nam, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã tập trung đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các phong trào nông dân, đặc biệt là hai phong trào nòng cốt.

Trong đó, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được duy trì và mở rộng. Đây là phong trào do Trung ương Hội phát động từ năm 1989.

Kết quả, nhiệm kỳ vừa qua có hơn 3,4 triệu hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt hơn 21% kế hoạch đề ra. Gần 204.000 nông dân giỏi, nông dân xuất sắc được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, đạt gần 180% kế hoạch.

Theo Hội Nông dân Việt Nam, nhiều nông dân sau khi tham gia phong trào đã phát triển thành công mô hình sản xuất quy mô lớn, trở thành giám đốc doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực nông thôn.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: V.LONG

Về hỗ trợ nguồn lực, Quỹ Hỗ trợ nông dân hiện đạt gần 6.000 tỉ đồng. Đồng thời, Hội phối hợp với các ngân hàng thực hiện tín chấp để hỗ trợ nông dân vay hơn 200.000 tỉ đồng phục vụ sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn này cũng góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen ở khu vực nông thôn.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phối hợp doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào theo hình thức trả chậm không tính lãi. Tổng lượng hỗ trợ gồm hơn 417.000 tấn phân bón, gần 340.000 tấn thức ăn chăn nuôi cùng nhiều loại máy nông nghiệp.

Nâng kỹ năng số cho nông dân

Với bối cảnh mới, hội nhận thấy nông nghiệp đang đứng trước nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, cạnh tranh thương mại ngày càng lớn và quá trình chuyển đổi công nghệ diễn ra nhanh.

Trong bối cảnh đó, Hội Nông dân Việt Nam xác định chuyển mạnh phương thức hoạt động từ vận động sang đồng hành, dẫn dắt và hỗ trợ trực tiếp cho hội viên.

Định hướng xuyên suốt của nhiệm kỳ 2026-2031 là xây dựng tổ chức Hội tinh gọn, hoạt động thực chất; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, mọi hoạt động của Hội phải gắn với lợi ích thiết thực của nông dân và lấy mức độ hài lòng của hội viên làm thước đo hiệu quả.

Đại hội xác định bốn nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ mới. Trước hết là đổi mới mạnh phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân gắn với chuyển đổi số trong công tác Hội; đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên và ứng dụng nền tảng số để quản lý, kết nối, hỗ trợ nông dân.

Nhiệm vụ thứ hai là tập trung vận động và hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể gắn với bảo đảm an toàn thực phẩm. Hội định hướng mở rộng mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, sản xuất theo chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu nông sản.

Các đại biểu đến tham dự đại hội. Ảnh: V.LONG

Nhiệm vụ thứ ba là nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ Hội và hội viên. Trong đó ưu tiên kiến thức số, quản trị sản xuất, kinh tế số, thương mại điện tử và khả năng thích ứng với mô hình nông nghiệp xanh, tuần hoàn, công nghệ cao.

Nhiệm vụ đột phá còn lại là hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp; từng bước hình thành lực lượng nông dân chuyên nghiệp có khả năng dẫn dắt sản xuất và liên kết thị trường.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông dân Việt Nam cũng đặt mục tiêu kết nạp thêm từ 500.000 hội viên.

Cùng với đó là thành lập mới 25.000 tổ Hội nghề nghiệp, 2.500 chi Hội nghề nghiệp; hỗ trợ thành lập 5.000 tổ hợp tác, 1.000 hợp tác xã nông nghiệp và ít nhất 5.000 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đáng chú ý, hội cũng đặt mục tiêu có ít nhất 70% hội viên được trang bị kiến thức và kỹ năng số.

Ngoài ra, trên 95% hộ hội viên phải có kiến thức và thực hành đúng về an toàn thực phẩm; toàn bộ sản phẩm OCOP nông sản thực phẩm do Hội hỗ trợ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc.

Hội cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng đối thoại, mở rộng dân chủ thực chất để nông dân được biết, được bàn, được làm, được giám sát và được thụ hưởng.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành người bạn đồng hành của nông dân trong giai đoạn phát triển mới.