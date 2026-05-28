Sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX 28/05/2026 10:37

(PLO)- Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ diễn ra vào hai ngày 7 và 8-6 tại Hà Nội.

Sáng 28-5, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX sẽ được long trọng tổ chức trong hai ngày (từ 7-6 đến 8-6) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội.

Dự kiến, Đại hội có sự tham gia của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cùng 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước.

Đại biểu dự Đại hội sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các văn kiện quan trọng, gồm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII trình tại Đại hội; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa VIII; Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đại hội cũng sẽ thảo luận, quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, thông tin tại buổi họp báo.

Thông tin về kết quả công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết dù mới đi qua được nửa chặng đường nhiệm kỳ, song nhiệm kỳ Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam (2023 - 2028) đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, nhiều điểm đột phá, thực hiện 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu khó nhưng vượt cả chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Điển hình như lập tổ hợp tác vượt 4,5%, lập hợp tác xã vượt 2,8%, số hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt 2,8%, số hộ tham gia sàn thương mại điện tử vượt 21,5%, tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân vượt 17,3%.

Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Hội các cấp được triển khai quyết liệt, đồng bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách đạt nhiều kết quả quan trọng, được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt bốn Đề án, tạo cơ sở, động lực bứt phá, đổi mới hoạt động Hội và phong trào nông dân.

Nội dung, phương thức hoạt động Hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, chuyển từ vận động sang dẫn dắt, hỗ trợ, đồng hành. Tổ chức các phong trào nông dân hiệu quả, thiết thực, kết hợp giữa chiều rộng và chiều sâu, chú trọng chất lượng; vai trò nòng cốt trong xây dựng giai cấp nông dân ngày càng được khẳng định; chất lượng hội viên, nhận thức chính trị, trình độ, kỹ năng sản xuất, kinh doanh của nông dân được nâng lên, đời sống vật chất, tinh thần người nông dân được cải thiện rõ rệt.

Công tác xây dựng tổ chức, hoạt động của Hội và đóng góp tích cực của hội viên, nông dân đã góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới…

Bà Thơm cho biết có được những kết quả đó là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương; sự phối hợp của các ngành, doanh nghiệp; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội và Hội Nông dân các cấp.

Cùng đó là sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân và có sự góp phần không nhỏ các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo trong công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của Hội và giai cấp nông dân Việt Nam.