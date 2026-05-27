Chốt ngày bố trí cán bộ làm việc tại trụ sở UBND Đắk Nông, Bình Thuận cũ 27/05/2026 17:29

(PLO)- Trước 30-5, phải đánh giá tính cần thiết của từng vị trí việc làm đối với việc bố trí cán bộ làm việc tại trụ sở UBND Đắk Nông và Bình Thuận cũ.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi kết luận của ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sau buổi làm việc với Sở Nội vụ và Sở Tài chính về phương án bố trí cán bộ, công chức làm việc tại các trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông và Bình Thuận (cũ).

Trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận cũ. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo kết luận, lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận nỗ lực của các đơn vị trong quá trình triển khai phương án bố trí nhân sự, quản lý tài sản công sau sáp nhập. Tuy nhiên, việc sắp xếp cán bộ, công chức làm việc tại khu vực Đắk Nông và Bình Thuận (cũ) hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Điểm đáng chú ý là lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải đẩy nhanh việc bố trí cán bộ, công chức đến làm việc tại các trụ sở cũ, vừa để khai thác hiệu quả cơ sở vật chất sẵn có, vừa bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn trong giai đoạn chuyển tiếp sau sáp nhập.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính cùng các sở, ngành khẩn trương rà soát, xây dựng phương án cụ thể về số lượng cán bộ, công chức, viên chức cần bố trí tại khu vực Bình Thuận, Đắk Nông (cũ). Trong đó phải đánh giá rõ nhu cầu thực tế, tính cần thiết của từng vị trí việc làm, khối lượng công việc và điều kiện cơ sở vật chất hiện có. Báo cáo phải hoàn thành trước ngày 30-5.

Trụ sở UBND tỉnh Đắk Nông cũ. Ảnh VŨ LONG.

Một tình tiết đáng chú ý khác là tỉnh yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn để lại tại các trụ sở cũ ở Đắk Nông và Bình Thuận nhằm tổ chức di dời, quản lý tập trung, tránh thất lạc hoặc hư hỏng.

Văn phòng UBND tỉnh được giao tham mưu văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thống kê cụ thể khối lượng hồ sơ, tài liệu còn lưu giữ tại các trụ sở cũ. Trường hợp không đủ điều kiện bố trí nơi bảo quản, các đơn vị phải báo cáo trước ngày 30-5 để UBND tỉnh xem xét bố trí địa điểm lưu trữ tập trung.

Lãnh đạo tỉnh cũng đặc biệt yêu cầu Sở Tài chính phối hợp Văn phòng UBND tỉnh quản lý chặt chẽ tài sản tại các trụ sở cũ, không để xảy ra tình trạng mất mát, xuống cấp tài sản công, nhất là hồ sơ, tài liệu lưu trữ.