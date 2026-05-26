Lâm Đồng: Điều động, bổ nhiệm 10 cán bộ lãnh đạo 26/05/2026 10:14

(PLO)- Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiều cơ quan, đơn vị

Sáng 26-5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố và trao 10 quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, điều động ông Đặng Đức Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng đoàn chuyên trách.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các nhân sự vừa được điều động, bổ nhiệm.

Điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đối với ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia đối với ông Hoàng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Điều động ông Phan Nhật Thanh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Điều động ông Trần Đình Ninh, Phó Giám đốc Sở Tài chính đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban.

Tại Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ cũng thông qua 5 quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, điều động ông Trần Thanh Toàn, Phó chánh Thanh tra tỉnh đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các nhân sự mới.

Điều động ông Trịnh Ngọc Duệ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Thanh tra tỉnh.

Điều động ông Lê Nguyên Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm.

Ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Điều động ông Nguyễn Trần Nhật Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Điều động ông Nguyễn Quốc Tuyến, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm đến UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.