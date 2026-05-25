Cần Thơ sẽ xây dựng các dự án lấn biển quy mô lớn 25/05/2026 15:49

(PLO)- Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng các dự án lấn biển quy mô lớn, phát triển Cần Thơ thành trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước.

Sau sáp nhập, TP Cần Thơ sở hữu bờ biển với chiều dài 72 km, chiếm 2,21% chiều dài bờ biển cả nước, có 6/103 xã, phường giáp biển. Địa phương có vị trí chiến lược về an ninh, giao thông hàng hải và kinh tế, tạo điều kiện phát triển kinh tế biển bền vững.

Cảng cá Trần Đề. Ảnh: NH

Nghị quyết đặt ra mục tiêu tổng quát đến năm 2030, xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa cả vùng.

Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, có vị thế quan trọng trong khu vực. Nơi đây sẽ là đầu mối giao thương, logistics và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế biển của vùng ĐBSCL.

Nghị quyết cũng nêu bảy mục tiêu cụ thể, đáng chú ý như TP sẽ xây dựng các dự án lấn biển quy mô lớn, xây dựng Cảng biển Trần Đề, phát triển các ngành công nghiệp nặng luyện kim, đóng tàu. TP cũng định hướng phát triển nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt hải sản công nghệ cao…

Bên cạnh đó, TP sẽ phát triển thủy sản thành ngành kinh tế hiện đại, bền vững, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng trung tâm giống, dịch vụ khoa học công nghệ thủy sản.

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ và đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy và hệ thống logistics. Hoàn thành tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn TP. Hình thành Khu kinh tế Trần Đề, các cụm kinh tế biển đa ngành, gắn với xây dựng Trung tâm kinh tế biển tại các xã, phường ven biển, tạo hành lang giao thông đường bộ ven biển, chuỗi đô thị ven biển và phát triển nuôi trồng thủy sản…

Tàu cá tại cảng cá Trần Đề. Ảnh: NH

Trong bảy nhiệm vụ giải pháp để thực hiện nghị quyết này, đáng chú ý về hạ tầng giao thông, TP nêu đối với các công trình, dự án do Trung ương quản lý, đầu tư thì TP chủ động kiến nghị các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, bố trí nguồn vốn Trung ương để đầu tư, hoàn thành các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm có tính chất liên vùng, quốc gia trên địa bàn và khu vực.

Cụ thể như đường bộ cao tốc Hồ Chí Minh - Tiền Giang - Bến Tre - Trà Vinh – Sóc Trăng; cao tốc Rạch Giá - Hà Tiên - Bạc Liêu; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91B. Nghiên cứu đầu tư hoàn thiện hệ thống cảng biển trên sông Hậu và cảng biển ngoài khơi Trần Đề; duy trì nạo vét các tuyến luồng hàng hải vào sông Hậu, bảo đảm khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 10.000 DWT.

Đối với các công trình, dự án do địa phương quản lý, đầu tư thì huy động nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm như đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; tuyến đường bộ ven biển.

Ngoài ra, TP sẽ cải tạo, nâng cấp và xây mới toàn bộ hệ thống đê biển, đê cửa sông nhằm bảo đảm chống bão cấp 12 và triều cường. Đầu tư Kè chống sạt lở bờ biển Đông (các phường Vĩnh Châu, Vĩnh Phước; xã Lai Hoà, Vĩnh Hải); hệ thống kè, đê bao bảo vệ Cù Lao Dung; xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản trên khu vực Vĩnh Châu.

Hình thành Khu kinh tế Trần Đề tại khu vực ven biển, lấn biển gắn với Cảng biển quốc tế Trần Đề trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại…