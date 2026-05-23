Lâm Đồng hỗ trợ tiền tỉ, trải thảm đỏ đón nhân tài 23/05/2026 16:06

(PLO)- Lâm Đồng trải thảm đỏ bằng hỗ trợ số tiền lên đến hàng tỉ đồng cùng nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ khác để đón nhân tài, đặc biệt là bác sĩ giỏi về công tác, cống hiến và gắn bó lâu dài với địa phương.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả triển khai thực hiện thu hút, trọng dụng nhân tài.

Chi hỗ trợ tiền tỉ để hút người tài

Sau khi hợp nhất từ ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng mới đang đứng trước bài toán làm sao giữ chân người giỏi và kéo nhân tài về vùng đất rộng lớn trải dài từ cao nguyên đến biển xanh.

Báo cáo của Sở Nội vụ cho thấy hàng loạt chính sách ưu đãi mạnh tay đã được đưa ra, từ thưởng hàng trăm triệu đến hỗ trợ nhà ở, phụ cấp dài hạn, thậm chí đặt hàng bác sĩ theo dự án với mức chi chưa từng có. Tuy nhiên, phía sau những con số hấp dẫn ấy vẫn còn không ít trăn trở.

Ba địa phương trước sáp nhập đều xây dựng những gói ưu đãi riêng nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực y tế.

Tỉnh Lâm Đồng (cũ) chọn hướng thu hút rộng hơn, từ giáo sư, tiến sĩ đến bác sĩ chuyên khoa và cử nhân đại học. Mức hỗ trợ lên tới 500 triệu đồng cho giáo sư, 400 triệu đồng cho phó giáo sư và 250 triệu đồng cho tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II. Ngoài tiền hỗ trợ còn có chính sách thuê, mua nhà ở xã hội và thưởng thành tích học tập, nghiên cứu.

Tính đến nay tổng số người được hưởng chính sách là 34 người, trong đó có 25 người thuộc ngành y tế trong đó có 9 nhân sự chuyên khoa II và 16 nhân sự chuyên khoa I.

Tại Đắk Nông (cũ) tập trung gần như toàn lực cho ngành y tế, lĩnh vực vốn thiếu nhân lực nghiêm trọng. Một bác sĩ chuyên khoa II có thể nhận tới 400 triệu đồng tiền thu hút, cộng thêm phụ cấp hằng tháng và hỗ trợ tăng thêm nếu công tác tại các địa bàn khó khăn. Tính đến nay đã thu hút được 21 bác sĩ trong đó 3 bác sĩ chuyên khoa I; bác sĩ đa khoa 18 người với tổng kinh phí đã chi trả gần 6 tỉ đồng.

Đáng chú ý nhất là Bình Thuận (cũ), nơi được xem là mạnh tay nhất với chính sách thu hút bác sĩ. Một bác sĩ trình độ tiến sĩ hoặc chuyên khoa II có thể nhận ngay 800 triệu đồng hoặc chọn phương án nhận 80 triệu đồng/năm trong suốt 10 năm. Địa phương này còn đưa ra cơ chế “mời bác sĩ theo dự án”, trả tới 80 triệu đồng/tháng làm việc thực tế, kèm hỗ trợ nhà ở, đi lại và thưởng tối đa tới 1 tỉ đồng khi hoàn thành dự án…

Tính đến nay số lượng bác sĩ được hưởng đãi ngộ gồm chuyên khoa I và tương đương 30 người; bác sĩ y khoa 97 người; số lượng viên chức được cử đi đào tạo sau đại học: 69 người (chuyên khoa II 18 người, chuyên khoa I : 51 người). Tổng kinh phí đã chi gần 8,5 tỉ đồng.

Nhìn dưới góc độ nhân sự, đây là một bước chuyển đáng kể của khu vực công. Các địa phương không còn chỉ kêu gọi bằng “tinh thần cống hiến”, mà bắt đầu cạnh tranh bằng thu nhập, điều kiện sống và cơ hội nghề nghiệp.

Mỗi địa phương một thế mạnh

Bức tranh sau sáp nhập cho thấy mỗi địa phương cũ có một triết lý hút nhân tài khác nhau. Cụ thể Lâm Đồng (cũ) có lợi thế về môi trường sống, khí hậu và khả năng thu hút chuyên gia nghiên cứu.

Bình Thuận (cũ) nổi bật nhờ tiềm lực tài chính và cách làm quyết liệt, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Trong khi đó, Đắk Nông (cũ) chọn hướng ưu tiên cho các vùng khó khăn, nơi rất cần bác sĩ, chuyên gia.

Tuy nhiên, chính sự khác biệt ấy lại trở thành bài toán nan giải sau hợp nhất. Cùng một tỉnh nhưng có nơi bác sĩ được hỗ trợ hàng trăm triệu đồng, nơi khác lại không; có khu vực hưởng phụ cấp rất cao nhưng địa bàn liền kề lại thấp hơn nhiều. Điều này khiến chính sách thiếu đồng bộ.

Quan trọng hơn, kết quả thực tế cho thấy dù chi mạnh tay nhưng số lượng nhân tài chất lượng cao thực sự vẫn còn khá khiêm tốn. Phần lớn bác sĩ được thu hút là người mới ra trường hoặc loại khá; chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi, nhân lực công nghệ cao vẫn rất hiếm.

Đây cũng là tình trạng chung của nhiều địa phương hiện nay. Trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn công nghệ và bệnh viện lớn sẵn sàng trả mức thu nhập cao gấp nhiều lần, khu vực công rất khó cạnh tranh chỉ bằng tiền hỗ trợ ban đầu.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng đã trình, xin chủ trương của HĐND tỉnh về ban hành Nghị quyết về Chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo trình tự, thủ tục rút gọn và HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương.

Thay đổi tư duy để giữ nhân tài

Điểm đáng chú ý trong định hướng mới của tỉnh Lâm Đồng là tư duy đã thay đổi rõ rệt: không chỉ “thu hút”, mà phải “trọng dụng”.

Tỉnh bắt đầu đặt ra những cơ chế mang tính hiện đại hơn như xây dựng mạng lưới tiến cử nhân tài, lập hệ thống đề cử minh bạch, trao quyền linh hoạt hơn cho cơ quan sử dụng chuyên gia, đồng thời hướng đến cơ chế lương thưởng cạnh tranh theo hiệu quả công việc.

Dưới góc nhìn của một chuyên gia nhân sự, đây là hướng đi đúng nhưng sẽ cần nhiều thay đổi sâu hơn. Bởi nhân tài ngày nay không chỉ chọn nơi có thu nhập cao, mà còn quan tâm đến môi trường làm việc, cơ hội phát triển, quyền được sáng tạo và khả năng tạo ảnh hưởng thực sự.

Một tiến sĩ hay chuyên gia công nghệ sẽ rất khó gắn bó lâu dài nếu phải làm việc trong môi trường còn nặng thủ tục, thiếu cơ chế và chưa trao đủ quyền tự chủ. Tương tự, một bác sĩ giỏi sẽ khó ở lại nếu bệnh viện thiếu thiết bị hiện đại hoặc cơ hội phát triển nghề nghiệp hạn chế.

Vì vậy, “trải thảm đỏ” chỉ là bước đầu. Điều quyết định cuối cùng vẫn là cách địa phương tạo ra một hệ sinh thái đủ hấp dẫn để người tài muốn ở lại và cống hiến lâu dài.

Có thể thấy, sau hợp nhất, Lâm Đồng không chỉ rộng hơn về địa giới mà còn bước vào một “cuộc cạnh tranh nhân tài” khốc liệt. Hàng trăm tỉ đồng có thể giúp mở cánh cửa đón người giỏi, nhưng để họ ở lại, cống hiến và xem nơi đây là quê hương thứ hai, điều cần hơn cả vẫn là một môi trường thực sự trọng dụng tài năng, dám trao cơ hội và dám đặt niềm tin vào người giỏi.