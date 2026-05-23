Tân Chủ tịch Fed tuyên thệ nhậm chức 23/05/2026 06:05

(PLO)- Ông Kevin Warsh tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào thời điểm bất ổn ngày càng gia tăng do lạm phát, xung đột địa chính trị và thị trường tài chính biến động, cùng với áp lực chính trị ngày càng lớn đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Ngày 22-5, tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng, kế nhiệm ông Jerome Powell, theo hãng tin AFP.

“Tôi sẽ lãnh đạo Fed theo định hướng cải cách, học hỏi từ những thành công và sai lầm trong quá khứ, vừa thoát khỏi những khuôn khổ và mô hình cứng nhắc, vừa duy trì các tiêu chuẩn rõ ràng về tính liêm chính và hiệu quả hoạt động” - ông Warsh phát biểu sau khi nhậm chức.

Tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh (ngoài cùng bên trái) tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng ngày 22-5. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Warsh, 56 tuổi, kêu gọi các thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed theo đuổi mục tiêu của Fed “với sự khôn ngoan và rõ ràng, sự độc lập và quyết tâm", đồng thời nói thêm rằng “lạm phát có thể thấp hơn, tăng trưởng mạnh hơn, thu nhập thực tế cao hơn và nước Mỹ có thể thịnh vượng hơn” nếu họ làm được điều đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi ông Warsh và nói rằng ông muốn tân Chủ tịch Fed hoàn toàn độc lập, trước khi thúc giục chủ tịch Fed để nền kinh tế “bùng nổ”.

“Tôi tin rằng ông ấy sẽ được đi vào lịch sử là một trong những chủ tịch Fed vĩ đại nhất mà chúng ta từng có. Ông ấy sở hữu những khả năng mà rất ít người có được, bao quát được nhiều lĩnh vực và được mọi người kính trọng” - ông Trump cho hay.

Việc người đứng đầu Fed - một cơ quan độc lập, phi đảng phái, thiết lập chính sách tiền tệ dựa trên hai nhiệm vụ chính là kiểm soát lạm phát và việc làm - tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng là điều bất thường. Người đứng đầu Fed gần nhất làm điều này là ông Alan Greenspan vào năm 1987, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan. Ông Warsh đã nhắc đến ông Greenspan trong bài phát biểu như một hình mẫu cho ông.

Vào ngày 13-5, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn ông Warsh làm người đứng đầu Fed tiếp theo, thay thế người tiền nhiệm Jerome Powell, khép lại nhiều năm bất đồng công khai giữa ông Trump và ông Powell xoay quanh các vấn đề về lãi suất và chính sách tiền tệ.

Dù rời ghế người đứng đầu Fed, ông Powell vẫn sẽ tiếp tục là thành viên Hội đồng Thống đốc Fed cho tới năm 2028.

Ông Warsh sẽ tiếp quản ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới trong một thời khắc đầy thách thức. Lạm phát vẫn neo cao hơn mức mục tiêu 2% của Fed, trong khi giá năng lượng leo thang do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Iran đang tạo thêm áp lực mới lên nền kinh tế Mỹ.