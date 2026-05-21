Bực tức vì chơi game thua, con trai đánh bố đến chết 21/05/2026 19:07

(PLO)- Bực tức vì chơi game trên điện thoại bị thua, đứa con trai 32 tuổi đã lao vào đánh cha tử vong.

Ngày 21- 5, cơ quan CSĐT cơ quan công an TP Đồng Nai đang tạm giữ Bùi Văn Vỹ (32 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để lấy lời khai, làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 19- 5, Vỹ ngồi chơi game trên điện thoại tại nhà riêng thuộc khu phố Tiến Hưng 3 (phường Bình Phước). Do chơi game bị thua, Vỹ tỏ ra bực tức ném điện thoại về phía bố ruột là ông BVD (56 tuổi) đang nằm ngủ trên võng gần đó.

Bùi Văn Vỹ bị bắt giữ trong đêm. Ảnh: AB.

Sau đó, Vỹ còn lao đến dùng tay và nhiều vật dụng khác đánh liên tiếp vào vùng mặt của bố mình. Thấy vậy một số người trong gia đình chạy vào can ngăn thì đứa con nghịch tử mới dừng lại. Sau khi gây án, Vỹ đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, ông Dũng đã tử vong vào chiều ngày 20- 5. Đêm cùng ngày Vỹ bị cảnh sát bắt giữ.