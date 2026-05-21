Lời kể đau lòng của người mẹ có con sát hại 3 người ở Tây Ninh 21/05/2026 14:57

(PLO)- Suốt tám năm từ mặt, người mẹ không ngờ ngày nhận tin về con lại là kẻ sát hại ba người trong gia đình người tình.

Chiều 20-5, trong căn nhà cấp bốn nằm sâu trong khu dân cư hướng ra kênh Quận, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh, cách hiện trường vụ thảm án 3 người tử vong khoảng 2 km, bà Nguyễn Thị Trừ (66 tuổi) ngồi lặng trên chiếc phản gỗ trước hiên nhà.

Đôi mắt người mẹ già đỏ hoe sau một ngày dài đối diện với sự thật đau lòng: Người con trai đầu lòng của bà là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi) là nghi phạm gây ra vụ án mạng khiến ba người trong một gia đình tử vong.

Khi biết người tìm đến là phóng viên, bà Trừ mới mở lòng. Giọng nói nhiều lần nghẹn lại khi nhắc đến đứa con mà bà đã từ mặt suốt tám năm qua.

"Coi như vĩnh biệt"

Theo lời kể của người mẹ, Bằng là con trai đầu trong gia đình có bốn anh em. Thuở nhỏ, người đàn ông này được cha mẹ tạo điều kiện ăn học. Học hết lớp 12, Bằng nhập ngũ. Xuất ngũ, ông học lái xe ô tô rồi làm tài xế cho các cửa hàng vật tư nông nghiệp tại địa phương.

Sau 8 năm, bà Trừ nghẹn ngào khi nghe tin con gây án mạng. Ảnh: DK

Sau đó, Bằng lập gia đình với người vợ đầu tại huyện Vĩnh Hưng (Long An cũ). Hai người chuyển sang làm công nhân tại khu công nghiệp. Chung sống suốt 14 năm nhưng hai người không có con chung.

Biến cố xảy ra khi Bằng nảy sinh tình cảm với bà MTTT (41 tuổi), người phụ nữ đã qua hai lần đò và có con riêng. Theo bà Trừ, con trai bà âm thầm nộp đơn ly hôn để đến với người tình. Khi sự việc vỡ lở, gia đình nhiều lần khuyên can nhưng không thành.

“Con dâu tôi hiền lành, chịu khó. Khi biết con trai thôi vợ, tôi rất bức xúc. Tôi từng đến tận nhà bà T. yêu cầu chấm dứt mối quan hệ này nhưng bị phản ứng gay gắt”, bà Trừ nhớ lại. Cũng từ thời điểm đó, bà Trừ quyết định từ mặt con trai.

Suốt tám năm, dù biết con trai vẫn sinh sống quanh khu vực chợ Hậu Thạnh, cách nhà không xa, bà Trừ chưa từng nhận được một cuộc điện thoại hay lời thăm hỏi. Những lần vô tình gặp nhau ngoài đường, cả hai đều quay mặt đi như người lạ.

Điều khiến bà day dứt hơn là không chỉ gia đình bà phản đối, mà phía gia đình bà T. cũng không chấp nhận mối quan hệ này. Dẫu vậy, hai người vẫn sống cùng nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Không thể bào chữa

Khoảng 6 giờ sáng 20-5, bà Trừ nhận được tin dữ từ người dân địa phương. Con trai bà đã dùng dao sát hại bà T., mẹ ruột của bà T. và con trai của người tình. “Tôi tá hỏa. Tôi không hiểu vì sao nó lại gây ra chuyện kinh khủng như vậy”, bà nói.

Trong ngày, cơ quan công an đã mời bà lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. Với người mẹ già, cú sốc ấy dường như quá sức chịu đựng. Người con trai từng bỏ nhà đi vì tình, suốt tám năm không đoái hoài đến gia đình, nay lại trở thành nghi phạm trong một vụ trọng án gây chấn động địa phương.

Nguyễn Cao Bằng, kẻ sát hại 3 người trong gia đình người tình. Ảnh: CA

“Con trai có tội thì pháp luật sẽ xử lý. Tôi chỉ thấy đau xót cho gia đình người ta. Cả ngày nay báo chí đăng nhiều nhưng tôi không dám mở điện thoại xem”, bà Trừ nghẹn ngào.

Theo người mẹ, Bằng là người nóng tính, dễ mất kiểm soát, đặc biệt khi uống rượu. Bà cũng nghe người dân kể lại rằng trước khi xảy ra án mạng, giữa Bằng và bà T. đã có mâu thuẫn trước đó. Tuy nhiên, bà khẳng định điều đó không thể trở thành lý do để biện minh cho hành vi phạm tội.

“Dù thế nào tôi cũng không thể bào chữa cho con vì nó đã gây ra tội ác. Lâu nay, dù từ mặt nhưng tôi vẫn biết nó còn sống đâu đó. Còn bây giờ công an đã đưa nó đi rồi, coi như vĩnh biệt”, bà nói trong nước mắt.

Nỗi đau ấy càng trở nên nặng nề khi bà biết ba chiếc quan tài đặt trong ngôi nhà có người thân vừa mất vì hành động của chính con trai mình.

Nhiều người xót xa trước đám tang ba người trong gia đình ở Tây Ninh bị sát hại. Ảnh: DK

“Tôi đau lòng lắm. Vì thương con dâu đầu nên đến giờ tôi vẫn giận và không thể tha thứ cho Bằng”, người mẹ già nghẹn lời.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 19-5, sau khi uống rượu, Nguyễn Cao Bằng đến nhà bà T. và xảy ra cự cãi. Nghi phạm dùng dao tấn công khiến bà T. cùng mẹ ruột tử vong tại chỗ. Con trai bà T. bị thương nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Bằng bỏ lại hung khí rồi bỏ trốn. Đến rạng sáng 20-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm sau hơn năm giờ lẩn trốn.

Nguyên nhân vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Song phía sau vụ trọng án ấy không chỉ là ba sinh mạng đã mất, mà còn là nỗi đau của những người ở lại, trong đó có một người mẹ già mang theo sự day dứt và bất lực trước bi kịch do chính con trai mình gây nên.