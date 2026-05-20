Bắt giữ 7 thanh thiếu niên cầm dao phay hỗn chiến trên phố ở Đồng Nai 20/05/2026 17:56

(PLO)- Hai nhóm thanh thiếu niên đã dùng hung khí hỗn chiến trên đường phố ở khu trung tâm thành phố Đồng Nai gây náo loạn cả khu vực.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai, khoảng 22 giờ 15 ngày 19-5, đơn vị nhận thông tin về việc có hai nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí rượt đuổi, đánh nhau trên đường Võ Thị Sáu (thuộc phường Trấn Biên).

Hiện Cảnh sát hình sự đã bắt được 7 người liên quan. Ảnh: CA.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an phường Trấn Biên, Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp điều tra, tiến hành truy bắt những thanh thiếu niên này.

Qua xác minh, nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn từ trước và có lời thách thức nhau qua mạng xã hội Facebook giữa Trần Thanh Nhật Phát (17 tuổi, ngụ phường Trảng Dài) và Nông Chính Thống (20 tuổi, trú tại xã Tân Thành, Đồng Nai).

Nhóm thanh thiếu niên dùng dao, ghế của quán cà phê đuổi đánh nhau trên phố. Ảnh: Cắt từ clip.

Vào khoảng 22 giờ ngày 19-5, khi biết nhóm của Phát đang ở quán trà sữa trên đường Võ Thị Sáu, nhóm Thống đi trên 3 xe máy, mang theo dao tự chế đến tìm chém. Thấy vậy, nhóm Phát cầm ghế trong quán chống trả và rượt đuổi ra giữa đường đánh lại nhóm Thống. Vụ việc không làm ai bị thương nhưng gây hỗn loạn trên đường.

Đến nay, Công an đã bắt giữ 7 thanh thiếu niên để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời khẩn trương mở rộng truy bắt những người đang bỏ trốn.