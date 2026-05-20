Lời khai của nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở Khánh Hòa 20/05/2026 16:54

(PLO)- Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa bị bắt giữ sau gần một tuần lẩn trốn.

Chiều 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tạm giữ Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) để điều tra hành vi giết người.

Bước đầu, Lê Dương Nghĩa khai ngày 13-5 đã dùng dao đâm bà LTKT (55 tuổi, ngụ xã Cam Lâm, Khánh Hòa). Sau sát hại bà T, Nghĩa bỏ trốn và bị Công an tỉnh Khánh Hòa phát thông báo truy tìm.

Lê Dương Nghĩa lúc bị bắt. Ảnh: MT

Đến khoảng 10 giờ ngày 20-5, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà phát hiện, bắt giữ Lê Dương Nghĩa khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Nha Trang.

Như PLO đã thông tin, khuya 12-5, đôi nam nữ đi trên chiếc xe máy đến nhà nghỉ KV thuê phòng số bốn để nghỉ qua đêm.

Đến trưa 13-5, hai người này ra ngoài mua cơm, 20 lon bia của nhà nghỉ về ăn, uống tại phòng. Đến khuya cùng ngày, người khách nam lấy xe máy rời đi một mình.

Cuối chiều 14-5, chủ nhà nghỉ KV nhận thấy bất thường trong phòng vì không thấy người nam quay lại, còn người nữ cũng không ra ngoài.

Khi đến gọi cửa nhưng không ai hồi âm, chủ nhà nghỉ KV dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động, nên báo cơ quan chức năng.

Quá trình khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân nữ có vết thương sâu tại vùng ngực trái dẫn đến tử vong.