VIDEO: Ông Tập tiếp đón trọng thể ông Putin tại Bắc Kinh, ca ngợi quan hệ song phương 20/05/2026 11:33

Trưa 20-5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh, mở đầu một ngày làm việc dày đặc với hàng loạt cuộc hội đàm và sự kiện nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước, theo đài RT.

Lễ tiếp đón trọng thị

Tháp tùng ông Putin là một phái đoàn cấp cao, gồm các quan chức cấp cao Điện Kremlin, bộ trưởng chính phủ, cùng lãnh đạo các tập đoàn và tổ chức tài chính lớn của Nga - phản ánh phạm vi rộng của chương trình làm việc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh trưa 20-5. Ảnh: EPA

Phái đoàn bao gồm Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, các Phó Thủ tướng Tatyana Golikova và Aleksandr Novak, Ngoại trưởng Sergey Lavrov, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina, đặc phái viên đầu tư của Điện Kremlin Kirill Dmitriev, cùng nhiều đại diện khác của các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chào hỏi các thành viên trong phái đoàn của nhau trong lễ đón chính thức tại Bắc Kinh. Nguồn: RT

Lễ tiếp đón trọng thị tại Quảng trường Thiên An Môn. Nguồn: RT

Sau phần nghi lễ, ông Putin và ông Tập Cận Bình đã bắt đầu cuộc hội đàm với sự tham dự của một nhóm nhỏ thành viên phái đoàn. Cuộc hội đàm diễn ra tại Hội trường Phúc Kiến, Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Lịch trình của nhà lãnh đạo Nga tại Bắc Kinh bao gồm các cuộc hội đàm riêng và mở rộng với ông Tập Cận Bình, lễ ký hàng chục văn kiện hợp tác song phương, cùng nhiều hoạt động phản ánh các khía cạnh chính trị, kinh tế và văn hóa trong quan hệ Moscow - Bắc Kinh. Ông Putin cũng dự kiến gặp gỡ các quan chức cấp cao khác của Trung Quốc.

Chia sẻ mở đầu từ 2 bên

Phát biểu mở đầu, ông Tập nhấn mạnh rằng nhiều năm hữu nghị giữa Trung Quốc và Nga đã đưa hai quốc gia xích lại gần nhau hơn. Ông cho biết hai bên cần thúc đẩy phát triển và phục hưng quốc gia thông qua hợp tác chiến lược toàn diện chất lượng cao, theo đài CCTV.

Ông Tập gọi ông Putin là “người bạn thân thiết” và khẳng định Nga - Trung đang xây dựng quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay trước khi bắt đầu hội đàm tại Bắc Kinh trưa 20-5. Nguồn: RT

Ông nói với nhà lãnh đạo Nga: “Chúng ta đã cùng nhau cảm nhận mối quan hệ gần gũi, định hình quan hệ sâu sắc và hiệu quả giữa Trung Quốc và Nga".

Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là các cường quốc lớn, 2 nước cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn và cùng xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Phần mình, ông Putin dẫn câu thành ngữ Trung Quốc “một ngày không gặp như cách ba thu".

Ông Putin nói ông rất vui khi gặp lại ông Tập và, đồng thời đánh giá quan hệ Nga - Trung đang ở mức “cao chưa từng có”.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết dù đối mặt “các yếu tố bất lợi từ bên ngoài”, hợp tác giữa hai nước vẫn duy trì “động lực mạnh mẽ”.

Ông nhấn mạnh kim ngạch thương mại đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua và nhiều năm liên tiếp vượt mốc 200 tỉ USD.

Ông Putin cũng cho rằng Nga và Trung Quốc cùng bảo vệ đa dạng văn hóa và văn minh, cũng như tôn trọng con đường phát triển chủ quyền của các quốc gia. “Chúng tôi ủng hộ một trật tự thế giới dân chủ và công bằng hơn” - ông nói.

Ông Putin cho biết hai bên sẽ tiếp tục duy trì cơ chế miễn thị thực, theo tờ South China Morning Post.

Về năng lượng, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow tiếp tục giữ vai trò nhà cung cấp tài nguyên đáng tin cậy ngay cả trong bối cảnh khủng hoảng ở Trung Đông, trong khi Trung Quốc là một khách hàng có trách nhiệm.

Ông Putin mời ông Tập thăm Nga vào năm tới.

Ông Putin cũng cho rằng hợp tác Nga - Trung là trụ cột quan trọng của ổn định quốc tế trong bối cảnh thế giới đang trải qua quá trình hình thành trật tự mới “dựa trên cân bằng lợi ích”.

Ông Putin đánh giá cao Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) như một mô hình giải quyết vấn đề và hội nhập khu vực hiệu quả.

Người đứng đầu Điện Kremlin đồng thời bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với vai trò Chủ tịch Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) của Trung Quốc và cho biết ông sẽ tham dự diễn đàn tại Thâm Quyến trong năm nay.

Về hiệp ước song phương, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gia hạn Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và Hợp tác giữa Nga và Trung Quốc, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Tập cho rằng hiệp ước này, được ký cách đây 25 năm, đã đặt nền tảng cho quan hệ hữu nghị lâu dài và điều phối chiến lược toàn diện.