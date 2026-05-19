Thái Lan hủy miễn thị thực 60 ngày với 90 quốc gia và vùng lãnh thổ 19/05/2026 19:19

(PLO)- Chính phủ Thái Lan quyết định chấm dứt chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với hàng chục quốc gia, dự kiến sẽ quay lại loại 30 ngày hoặc 15 ngày tuỳ theo từng thỏa thuận song phương.

Ngày 19-5, Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak Phancharoenworakul cho biết nội các nước này đã thông qua quyết định hủy chính sách miễn thị (vissa) thực 60 ngày đối với 93 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các quy định cũ, chủ yếu là diện miễn thị thực 30 ngày hoặc 15 ngày tuỳ nước, sẽ được khôi phục theo các thỏa thuận song phương trước đây, theo tờ Nation Thailand.

Liên quan việc sửa đổi hệ thống thị thực, Ủy ban Chính sách Thị thực sẽ rà soát từng quốc gia để xác định loại thị thực phù hợp, trên cơ sở cân nhắc đồng thời các yếu tố an ninh và kinh tế.

Quá trình rà soát phải bảo đảm cân bằng giữa yêu cầu an ninh và lợi ích kinh tế.

“Chúng tôi sẽ không chỉ tập trung vào số lượng du khách. Điều quan trọng là khách du lịch chất lượng, chứ không đơn thuần là tạo điều kiện nhập cảnh dễ dàng để đạt lượng khách cao. Thủ tướng đã chỉ đạo việc cấp thị thực phải được xem xét thận trọng nhằm tăng cường an toàn và cải thiện toàn bộ hệ thống du lịch” - ông Surasak nói.

Ông Surasak không nêu thời điểm cụ thể áp dụng thay đổi, chỉ cho biết quyết định của nội các sẽ được chuyển tới các cơ quan liên quan để triển khai.

Những du khách đã nhập cảnh hoặc đến Thái Lan trước khi chính sách mới có hiệu lực vẫn sẽ được lưu trú theo điều kiện thị thực hiện tại cho tới khi hết thời hạn cho phép.

Thái Lan hủy miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia. Ảnh: NATION THAILAND

Theo Nation Thailand, chính sách miễn thị thực 60 ngày, vốn được triển khai trước đó nhằm kích thích kinh tế và du lịch, đã bị cơ quan an ninh Thái Lan giám sát chặt chẽ sau khi xuất hiện nhiều “lỗ hổng” đáng lo ngại.

Một trong những vấn đề lớn là nguy cơ an ninh và sự xuất hiện của các nhóm trục lợi. Chính sách này bị cho là tạo điều kiện để một số người nước ngoài nhập cảnh dưới danh nghĩa khách du lịch rồi lập doanh nghiệp “núp bóng”, lao động trái phép và sử dụng Thái Lan làm căn cứ cho các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài.

Ngoài ra, thống kê của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan cho thấy phần lớn khách quốc tế đến nước này chỉ lưu trú trung bình khoảng 9 ngày. Vì vậy, việc giảm thời gian miễn thị thực xuống còn 30 ngày được cho là sẽ không ảnh hưởng lớn tới thị trường du lịch chủ lực.

Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkaeow gần đây cũng cho biết giới chức đang rà soát toàn bộ hệ thống thị thực, không chỉ riêng thị thực du lịch, để đánh giá liệu số lượng loại thị thực hiện nay có còn cần thiết hay có thể được hợp nhất.

Song song với đó, Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan đang chuẩn bị triển khai thu phí nhập cảnh đối với khách quốc tế, còn gọi là “phí hạ cánh”, ở mức khoảng 300 baht/người (250.000 đồng/người), chủ yếu áp dụng với khách đi đường hàng không.

Nguồn thu này sẽ được đưa vào Quỹ Xúc tiến Du lịch và sử dụng để nâng cao hiệu quả hệ thống sàng lọc du khách.