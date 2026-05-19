Xả súng tại Trung tâm Hồi giáo ở California, 3 người thiệt mạng, 2 nghi phạm thiếu niên tự sát 19/05/2026 06:22

Ngày 18-5, xảy ra xả súng tại Trung tâm Hồi giáo San Diego ở bang California (Mỹ), khiến 3 người thiệt mạng bên ngoài nhà thờ Hồi giáo, theo hãng tin Reuters.

Các nghi phạm được xác định là 2 thiếu niên 17 và 19 tuổi. Cảnh sát cho biết 2 nghi phạm được phát hiện đã chết trong một chiếc xe giữa đường phố, dường như do tự bắn.

Cảnh sát lấy lời khai một người phụ nữ gần Trung tâm Hồi giáo San Diego sau vụ nổ súng ngày 18-5. Ảnh: Sandy Huffaker /The Times

Theo Cảnh sát trưởng San Diego - ông Scott Wahl, toàn bộ trẻ em đang theo học tại trường học thuộc khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo lớn nhất hạt San Diego này đều được xác nhận an toàn sau vụ nổ súng xảy ra ngay trước 12 giờ trưa theo giờ địa phương.

Ông Wahl cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã vào cuộc hỗ trợ điều tra, đồng thời nói rằng giới chức đang xem đây là một vụ tấn công mang động cơ thù hận.

“Do địa điểm xảy ra vụ việc là một trung tâm Hồi giáo, chúng tôi coi đây là tội ác thù hận cho tới khi có bằng chứng ngược lại” - ông Wahl nói trong cuộc họp báo tại một công viên đối diện nhà thờ Hồi giáo.

“Hiện tại, chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với FBI để bảo đảm có đầy đủ nguồn lực phục vụ cuộc điều tra” - ông Wahl cho biết.

Hàng chục nhân viên thực thi pháp luật được điều tới Trung tâm Hồi giáo đã phát hiện thi thể của 3 người đàn ông bị bắn chết bên ngoài tòa nhà, trong đó có một nhân viên an ninh mà ông Wahl cho rằng có thể đã góp phần ngăn chặn thêm đổ máu.

Theo ông Wahl, các điều tra viên vẫn đang ghép nối các tình tiết để làm rõ điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng và diễn biến bạo lực đã xảy ra như thế nào.

Cũng có các phát súng nhằm vào một công nhân chăm sóc cảnh quan cách đó vài dãy nhà trong một vụ việc dường như riêng biệt, dù cảnh sát chưa cho biết liệu đã loại trừ mối liên hệ hay chưa. Ông Wahl nói người công nhân này không bị thương.

Thống đốc bang California - ông Gavin Newsom và phu nhân Jennifer Siebel ngày 18-5 đã ra tuyên bố về vụ nổ súng.

“Các tín đồ ở bất cứ đâu cũng không nên phải lo sợ cho tính mạng của mình. Không có chỗ cho hận thù tại California và chúng tôi sẽ không dung thứ cho các hành vi khủng bố hay đe dọa nhằm vào các cộng đồng tôn giáo” - theo tuyên bố.

Ông Newsom cũng cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật và đội ngũ ứng cứu đầu tiên đã nhanh chóng hành động để bảo vệ trẻ em và những người tới cầu nguyện.