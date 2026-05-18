Xác minh vụ người đàn ông chở thùng bia bị thanh niên đấm liên tiếp vào mặt 18/05/2026 11:16

(PLO)- Cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý sau khi clip ghi lại cảnh người đàn ông chở thùng bia bị hành hung trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, TP.HCM đăng trên mạng xã hội.

Ngày 18-5, Phòng Cảnh sát Giao thông (PC08) Công an TP.HCM phối hợp với Công an xã Bình Hưng và các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc nhóm người đánh nhau giữa đường gây ùn ứ, náo loạn trên địa bàn.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh va chạm giữa hai xe máy trên đường Phạm Hùng. Hình ảnh từ clip cho thấy, một xe tay ga có 2 nam thanh niên và một xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo thùng bia lưu thông cùng chiều.

Khi 2 xe đang chạy song song, các bên bắt đầu vung tay chân qua lại. Đỉnh điểm, khi người đàn ông dừng xe thì bị nam thanh niên ngồi trên xe tay ga đạp vào người.

Hình ảnh hai bên xô xát, đánh nhau trên đường Phạm Hùng được camera hành trình của một phương tiện ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, người đàn ông định bước xuống xe thì nam thanh niên ngồi sau xe tay ga lao tới đấm liên tiếp vào mặt. Cú đánh mạnh khiến chiếc xe máy cùng thùng bia ngã đổ xuống đường.

Thấy sự việc căng thẳng, nhiều người đi đường đã vào can ngăn. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục xô đẩy khiến người đàn ông té ngã ra đường. Toàn bộ diễn biến được camera hành trình của một xe ô tô lưu thông hướng ngược lại ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Người đàn ông bị té ngã xuống đường khi xô xát. Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với PV, người đăng tải clip cho biết vụ việc xảy ra trên đường Phạm Hùng, đoạn cách đường Nguyễn Văn Linh khoảng vài trăm mét. Trước đó, hai xe máy được cho là đã có va quẹt và mâu thuẫn từ trước dẫn đến hành động đuổi bám và hành hung.

Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh cắt từ clip

Vụ việc xảy ra giữa ban ngày tại khu vực đông dân cư khiến giao thông qua đoạn đường này bị ùn ứ cục bộ. Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp trích xuất thêm các camera an ninh khu vực và mời những người liên quan lên làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật.