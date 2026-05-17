Công an vào cuộc xác minh nghi vấn 'mua thịt bò thành thịt heo' 17/05/2026 20:36

(PLO)- Nghi ngờ thịt heo bị "hô biến" thành thịt bò, một người dân ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã phản ánh, tố cáo đến cơ quan chức năng.

Ngày 17-5, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, cho biết đã chỉ đạo Công an phường phối hợp với ngành chức năng xác minh vụ việc người dân phản ánh nghi vấn về quầy hàng dùng "thịt heo giả thành thịt bò" để bán trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn, bước đầu phường yêu cầu lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu và làm việc với các cá nhân liên quan để làm rõ vụ việc.

Người phản ánh cho rằng khi cho miếng thịt bò trong nước nóng, miếng thịt chuyển sang màu trắng và không còn mùi của thịt bò mà có mùi thịt heo.

Trước đó, ngày 16-5, một người dân phát hiện có dấu hiệu nghi vấn “thịt heo giả thịt bò” nên quay clip đăng tải trên mạng xã hội. Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người chia sẻ, bày tỏ bức xúc.

Khu vực ghi nhận vụ việc xảy ra tại một quầy bán thịt trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khu vực chợ Đầm (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Theo anh HN (ngụ phường Quy Nhơn), sáng ngày 16-5, vợ anh mua thịt bò về làm bữa sáng thì phát hiện sự việc. Cụ thể, trong lúc chế biến, gia đình nhận thấy thịt có dấu hiệu bất thường, không giống thịt bò như thường dùng.

Ngay lập tức, gia đình anh HN kiểm tra, cho phần thịt vào bát nước nóng thì thấy thịt này chuyển dần sang màu trắng, không còn mùi thịt bò ban đầu mà có mùi giống thịt heo.

Quầy bán thịt nghi vấn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, khu vực chợ Đầm, phường Quy Nhơn.

Bức xúc, anh HN mang phần thịt quay trở lại quầy bán chất vấn và đề nghị giải thích rõ. Theo anh N, chủ quầy đã đề nghị trả lại tiền và xin không làm lớn chuyện.

"Vụ việc này tôi không quan tâm đến việc trả lại tiền. Tôi nghi đây là thịt heo được tẩm ướp để giả thịt bò bán kiếm lời. Việc này không biết họ dùng hóa chất gì để tẩm ướp, sợ có nguy hiểm đến trẻ nhỏ ăn phải", anh HN nói.

Sau đó, anh HN đã báo cáo sự việc đến Ban quản lý chợ và cơ quan chức năng.

Sau khi anh HN đăng tải clip, nhiều người cũng bình luận đã từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này. Đồng thời, mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi gian dối nhằm trục lợi.