TP.HCM: Cháy nhà ở phường Linh Xuân, một người tử vong 17/05/2026 09:51

(PLO)- Sau khi khống chế đám cháy ở phường Linh Xuân, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên 20 tuổi tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết bỏng nặng.

Đến 9 giờ sáng 17-5, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong trên địa bàn phường Linh Xuân.

Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trên đường số 4, phường Linh Xuân, TP.HCM khiến một người tử vong. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 42 cùng ngày, Công an phường Linh Xuân nhận tin báo cháy tại căn nhà không số trên đường số 4, khu phố 60, phường Linh Xuân.

Ngay sau đó, Công an phường phối hợp Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy.

Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Quá trình kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện anh NMK (20 tuổi, con trai chủ nhà) đã tử vong trong phòng ngủ.

Căn nhà xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông đúc tại phường Linh Xuân, TP.HCM. Ảnh: XUÂN MINH

Ghi nhận tại hiện trường, cơ thể nạn nhân bị bỏng nặng, nhiều vùng da bong tróc và bám tàn tro.

Người dân địa phương cho biết căn nhà xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, nằm trong khu dân cư đông đúc. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người đang tập thể dục, uống cà phê gần đó thì nghe tiếng tri hô nên chạy đến hỗ trợ dập lửa và báo cơ quan chức năng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.