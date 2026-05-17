Gió lốc thổi bay tủ kính tiệm vàng ở Đắk Lắk 17/05/2026 09:29

(PLO)- Gió lốc đã thổi bay tủ kính bán hàng của tiệm vàng ở Đắk Lắk và khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều nhà tốc mái.

Ngày 17-5, thông tin từ UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã giao công an xã xác minh thiệt hại liên quan vụ việc gió lốc thổi bay tủ kính bán hàng của một tiệm vàng trên địa bàn.

Gió thổi bay tủ bán hàng của tiệm vàng ra đường. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, lực lượng chức năng xã Ea Kar đang thống kê thiệt hại, tiếp tục khắc phục hậu quả do trận mưa kèm giông lốc xảy ra hôm 15-5.

Trước đó, vào tối 15-5, tại xã Ea Kar, xảy ra mưa lớn kèm giông lốc. Gió đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, nhiều căn nhà bị tốc mái.

Sau khi nắm thông tin, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu UBND xã Ea Kar tập trung khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại và báo cáo về tỉnh.

Clip gió thổi bay tủ bán hàng của tiệm vàng.

Theo ghi nhận của PLO, trận mưa kèm giông lốc ở Ea Kar gây thiệt hại rất lớn. Gió không chỉ làm tốc mái nhà, khiến cây xanh gãy đổ mà còn thổi bay nhiều tài sản của người dân ở chợ.

Đặc biệt, gió lốc đã thổi bay tủ bán hàng của tiệm vàng MH (xã Ea Kar) ra đường.

Chị L (đại diện tiệm vàng), cho biết gia đình chị có hai cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại xã Ea Kar. Khoảng 17 giờ ngày 15-5, tại xã xuất hiện mưa kèm gió lốc dữ dội. Cơn lốc xoáy đã hất tung hai tủ kính trưng bày vàng của gia đình chị ra giữa đường, làm kính vỡ nát. Một số nữ trang trưng bày trong tủ bị nước cuốn trôi.

"Gia đình tôi đang kiểm đếm, hiện chưa thể thống kê chính xác số nữ trang bị mất”, chị L nói.

Như PLO đã thông tin, ngày 15-5, tại xã Ea Kar xuất hiện mưa kèm gió lốc mạnh. Gió lớn làm hàng loạt cây xanh gãy đổ, nhiều nhà tốc mái, ảnh hưởng nặng đến hạ tầng giao thông.

Trong đêm, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phối hợp cùng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ khẩn trương khắc phục hậu quả, xử lý các cây xanh gãy đổ trên đường.