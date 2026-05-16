Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả 16/05/2026 16:53

Ngày 16-5, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM, cho biết đã triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Công an TP.HCM đã khởi tố Xuân và Hiểu để điều tra. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Dương Thị Yến Oanh (47 tuổi), Dương Thị Yến Xuân (56 tuổi) và Thạch Hiểu (47 tuổi), cùng cư trú tại TP.HCM về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trước đó, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường Cầu Kinh (phường Tân Tạo, TP.HCM), Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Nhóm người đã mua bột ngọt trôi nổi rồi cho vào bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Qua đấu tranh, người này thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên tổ công tác đã đưa về trụ sở làm việc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Dương Thị Yến Oanh là người chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sản xuất bột ngọt giả.

Riêng Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu. Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều máy ép nhiệt, cân điện tử, dụng cụ sang chiết, đóng gói.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1-2026 đến khi bị phát hiện, nhóm này đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường. Sau đó, các thành viên tổ chức sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP.HCM.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã sản xuất, tiêu thụ hơn bốn tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Cơ quan CSĐT nhận định hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm của các bị can không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.