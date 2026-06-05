Ông Zelensky gửi bức thư dài cho ông Putin, đề nghị gặp trực tiếp 05/06/2026 06:13

Ngày 4-6, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi một bức thư hiếm hoi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó đề xuất một cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga, theo tờ Kyiv Independent.

Trong thư, ông Zelensky trình bày lập luận rằng ông Putin cần chấm dứt chiến sự và đưa ra các điều kiện để tái khởi động đàm phán.

“Gần một nửa trong 26 năm cầm quyền của ông tại Nga đã được dành cho chiến tranh với Ukraine. Dù ông nói gì về NATO, địa chính trị hay ngôn ngữ Nga, cuộc chiến này là lựa chọn cá nhân của ông. Lịch sử sẽ ghi nhớ như vậy” - ông Zelensky viết.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Người dân Nga không thích các máy bay không người lái và tên lửa của chúng tôi. Họ không thích tình trạng thiếu xăng và giá cả liên tục tăng. Họ không thích các lệnh cấm liên tiếp. Họ không thích việc không thấy hồi kết của cuộc chiến này” - theo ông Zelensky.

Ông Zelensky mời ông Putin gặp tại một quốc gia trung lập để thảo luận các điều khoản hòa bình, đồng thời tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn toàn diện trong thời gian đàm phán và bắt đầu tiến trình trao đổi toàn bộ tù binh.

“Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến này thông qua đối thoại trực tiếp giữa chúng ta, giữa tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp. Tôi đề nghị ấn định một ngày cụ thể cho cuộc gặp như vậy. Ukraine sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn trong suốt thời gian đàm phán” - ông Zelensky viết.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi ấn định thời gian cụ thể cho cuộc gặp và cho rằng Mỹ cùng châu Âu nên tham gia tiến trình đàm phán. Đồng thời, ông thúc giục Điện Kremlin từ bỏ chiến thuật trì hoãn, và các yêu sách tối đa mà ông cho là hóa phi thực tế.

“Chúng ta cần xác định tương lai cho các thế hệ người Ukraine và người Nga. Nếu chính ông không nhận ra rằng đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu để tồn tại” - bức thư có đoạn.

Sau khi bức thư được công bố, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết văn bản sẽ được chuyển chính thức tới Điện Kremlin thông qua kênh ngoại giao.

Điện Kremlin cho biết ông Putin chưa nhận được bức thư này, nhưng nhấn mạnh rằng ông Zelensky có thể gặp ông Putin tại Moscow “bất cứ lúc nào”.

Trong nhiều tháng qua, các nỗ lực đàm phán do Mỹ dẫn dắt vẫn chưa giúp hai bên tiến gần hơn tới một thỏa thuận hòa bình.

Nga, nước phát động chiến dịch quân sự vào năm 2022, yêu cầu Ukraine rút khỏi toàn bộ vùng Donbass (miền đông Ukraine) như điều kiện tiên quyết để đàm phán hòa bình. Hiện phía Kiev được cho là vẫn kiểm soát một phần lớn khu vực này.

Chia sẻ với báo chí nước ngoài tại TP Saint Petersburg ngay trước khi lời khi ông Zelensky công bố bức thư, ông Putin tiếp tục đặt câu hỏi về tính chính danh của lãnh đạo Ukraine.

Ông cho rằng việc ông Zelensky có còn là tổng thống hợp pháp của Ukraine hay không cần “được xem xét”, khi nhiệm kỳ 5 năm ban đầu của ông Zelensky kết thúc vào năm 2024.

Tuy nhiên, thiết quân luật đang được áp dụng tại Ukraine cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến, và ông Zelensky từng đề xuất có thể tổ chức bầu cử hoặc trưng cầu dân ý về thỏa thuận hòa bình cuối cùng nếu đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện.