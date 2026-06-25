Ông Macron: Châu Âu và Mỹ ‘tái hội tụ’ trước thượng đỉnh NATO 25/06/2026 06:39

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng với một số đồng minh NATO về sự hỗ trợ không đầy đủ trong cuộc chiến của Washington với Iran.

Ngày 24-6, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết châu Âu và Mỹ đang chứng kiến "thời điểm tái hội tụ", chỉ ra sự liên kết ngày càng tăng trong các vấn đề an ninh lớn trước hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), theo hãng thông tấn Anadolu.

Ông Macron cho biết các cam kết ngoại giao gần đây đã giúp đưa quan điểm của châu Âu và Mỹ lại gần nhau hơn.

“Chúng ta đang ở thời điểm tái hội tụ giữa châu Âu và Mỹ” - ông Macron nói sau cuộc họp của nhóm E5 gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Anh, tại Berlin.

Các lãnh đạo nhóm E5 gồm Pháp, Đức, Ý, Ba Lan và Anh, tại Berlin ngày 14-6. Ảnh: @EmmanuelMacron/X

Ông Macron cho biết quá trình này đã bắt đầu tại hội nghị thượng đỉnh G7 gần đây và tiếp tục tại cuộc họp của Hội đồng châu Âu vào tuần trước, thêm rằng các nhà lãnh đạo sẽ tìm cách củng cố sự thống nhất đó tại hội nghị thượng đỉnh NATO và cuộc họp ngày 13-7 của liên minh sẵn sàng hỗ trợ Ukraine.

“Cùng với chúng tôi, Mỹ cho biết họ ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, ủng hộ hỗ trợ quân sự và năng lượng cho Ukraine, ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và đã cam kết đi theo con đường giống như chúng tôi” - ông Macron cho hay.

Tổng thống Pháp chỉ ra một bước phát triển đáng kể là tất cả các thành viên G7 đã ký một văn bản chung lần đầu tiên sau 18 tháng.

Ông Macron mô tả thỏa thuận này là "một thành tựu rất quan trọng" và hoan nghênh các quyết định gần đây về lệnh trừng phạt nhắm vào dầu khí của Nga.

Bên cạnh đó, ông Macron nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trụ cột châu Âu của NATO thông qua việc tăng chi tiêu quốc phòng, nâng cao năng lực quân sự và tăng cường hợp tác công nghiệp giữa các đồng minh.

Về vấn đề Trung Đông, Tổng thống Macron bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận đạt được giữa Iran và Mỹ, nói rằng các nước châu Âu sẵn sàng đóng góp vào sự ổn định khu vực và hòa bình lâu dài, bao gồm ở Lebanon.

Trong khi đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng với một số đồng minh NATO về sự hỗ trợ không đầy đủ trong cuộc chiến của Washington với Iran.

"Tôi thất vọng với Ý. Tôi thất vọng với Anh. Chúng tôi thất vọng với Đức và Pháp. Chúng tôi thất vọng với hầu hết các nước còn lại” - ông Trump nói tại Nhà Trắng cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Ông Trump cáo buộc Tây Ban Nha đã không đóng góp đủ vào nỗ lực chung của liên minh.

"Tây Ban Nha là một thảm họa. Tây Ban Nha thật tệ hại. Họ không muốn trả bất cứ thứ gì. Họ nghĩ rằng họ sẽ được hưởng lợi miễn phí” - ông Trump nói.

Mặc dù chỉ trích một số thành viên liên minh, ông Trump vẫn ca ngợi ông Rutte và cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về những diễn biến gần đây và vai trò của các đồng minh NATO.