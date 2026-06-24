Bất đồng nổi lên giữa Mỹ và Iran về loạt vấn đề 24/06/2026 06:21

(PLO)- Những tuyên bố trái ngược nhau giữa Mỹ và Iran đã làm nổi bật sự không chắc chắn trong những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến đã làm đảo lộn Trung Đông.

Ngày 23-6, bất đồng rộ lên giữa Mỹ và Iran liên quan hoạt động thanh tra hạt nhân và tài sản bị đóng băng của Tehran. Điều này làm dấy lên những câu hỏi về tính khả thi của thỏa thuận hòa bình mong manh giữa hai bên, theo hãng tin Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã đồng ý cho phép các thanh tra quốc tế tiếp cận vô thời hạn các địa điểm hạt nhân của nước này.

"Iran đã hoàn toàn đồng ý với các cuộc thanh tra hạt nhân cấp cao nhất trong tương lai xa (Vô thời hạn!!!). Điều này sẽ đảm bảo 'Sự trung thực hạt nhân'. Nếu họ không đồng ý với điều này, sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa!" - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Iran phủ nhận việc đã thảo luận về chương trình hạt nhân của mình trong các cuộc đàm phán và cho biết họ không đồng ý mời các thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay lại nước này.

Bất đồng rộ lên giữa Mỹ và Iran liên quan hoạt động thanh tra hạt nhân và tài sản bị đóng băng của Tehran. Ảnh minh hoạ: WHITE HOUSE/CANVA

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmail Baghaei nhấn mạnh rằng các quan chức Iran chưa có cuộc gặp nào với người đứng đầu IAEA - ông Rafael Grossi tại Thụy Sĩ và không có kế hoạch để cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị hư hại của Iran.

Hai bên cũng bất đồng về chi tiết của một điều khoản cho phép Iran tiếp cận các khoản tiền đã bị đóng băng trong các tài khoản ở nước ngoài.

Ông Trump nói rằng bất kỳ tài sản nào của Iran được giải phóng sẽ được sử dụng để mua thực phẩm và vật tư y tế từ Mỹ, trong khi Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc ở Geneva - ông Ali Bahreini nói rằng Tehran sẽ quyết định cách chi tiêu số tiền đó.

“Iran là quốc gia duy nhất có quyền quyết định sẽ làm gì với tài sản của mình. Tôi bác bỏ mọi tuyên bố cho rằng bất kỳ quốc gia nào khác có thể đóng vai trò gây ảnh hưởng đến những quyết định hoặc quy trình đó” - ông Bahreini nói.

Dù vậy, tại vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ vào đầu tuần này, Mỹ và Iran đã nhất trí về một cơ chế chấm dứt giao tranh giữa đồng minh của Mỹ là Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon, đồng thời mở một đường dây liên lạc để giúp đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Trong bước đầu tiên trong số nhiều bước nhằm hỗ trợ kinh tế cho Iran, Washington đã đồng ý tạm hoãn các lệnh trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày, cho phép Tehran bán dầu và các sản phẩm liên quan và nhận tiền thanh toán.

Đại sứ Bahreini cho biết đã có "tiến triển tốt" trong các cuộc đàm phán và hai nhóm làm việc sẽ được thành lập trong những ngày tới để tập trung vào việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt và các hoạt động hạt nhân của Iran.