Nổ kinh hoàng nhà máy khí đốt ở Qatar, 13 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương 23/06/2026 10:21

(PLO)- Trong số 13 người thiệt mạng tại hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại trung tâm khí đốt Ras Laffan của Qatar có tới 12 công dân Ấn Đô, nạn nhân còn lại là người Pakistan, ngoài ra tới 66 người bị thương.

Ngày 22-6 Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad al-Kaabi công bố thông tin cập nhật về vụ nổ lớn kinh hoàng lại một trung tâm khí đốt của Qatar tối trước đó khiến 13 người thiệt mạng và 66 người bị thương.

Ông Saad al-Kaabi tuyên bố "sự mất mát bi thảm của 13 người dân mang quốc tịch Ấn Độ và Pakistan”, ngoài ra “66 người được báo cáo bị thương và đang được điều trị y tế, không ai trong tình trạng nguy kịch". Đây là một trong những tai nạn chết người nhất từng xảy ra tại một cơ sở năng lượng vùng Vịnh.

Theo tờ The Economic Times, ngày 22-6 Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc sau vụ nổ tại Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar khiến 12 công dân Ấn Độ thiệt mạng. Hiện Đại sứ quán Ấn Độ đang tích cực liên hệ với các quan chức Qatar và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố đau lòng này.

Công ty năng lượng nhà nước Qatar cho biết vụ nổ xảy ra "trong quá trình khởi động hoạt động tại Khu công nghiệp Ras Laffan, dẫn đến một vụ nổ và hỏa hoạn tại cơ sở cung cấp khí đốt địa phương Barzan". Khuya 21-6, QatarEnergy cho biết đám cháy đã được kiểm soát sau khi các đội cứu hộ khẩn cấp được triển khai.

Vụ nổ kinh hoàng nhà máy khí đốt ở Qatar khiến 13 người thiệt mạng – gồm 12 công dân Ấn Độ và 1 công dân Pakistan, hàng chục người bị thương. Ảnh: REDDIT

Bộ Nội vụ Qatar cho biết một "sự cố kỹ thuật" đã gây ra vụ nổ vào tối 21-6 tại khu công nghiệp Ras Laffan của tiểu vương quốc vùng Vịnh. Vụ nổ xảy ra tại một đơn vị cung cấp khí đốt cho các công ty địa phương và gây chấn động khắp thủ đô Doha.

Theo ông Kaabi, vụ nổ sẽ không ảnh hưởng bất cứ điều gì liên quan xuất khẩu và nhu cầu trong nước, cũng không gây tác động đến môi trường.

Giới chức đang điều tra nguyên nhân vụ nổ. Bộ trưởng Năng lượng Saad al-Kaabi nhận định đây là "một tai nạn chứ không phải hành động phá hoại hay thù địch", dù trước đó có các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các cơ sở năng lượng ở vùng Vịnh trong cuộc chiến Trung Đông.

Ras Laffan đã bị thiệt hại nặng nề trong cuộc chiến Mỹ-Iran khi các cuộc tấn công của Iran nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng vùng Vịnh và buộc Qatar phải ngừng sản xuất khí đốt.

Vụ tai nạn chết người này xảy ra khi các quốc gia vùng Vịnh giàu hydrocarbon đang đối mặt những thách thức trong việc tăng sản lượng sau các cuộc tấn công của Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy quan trọng cho việc xuất khẩu dầu khí.