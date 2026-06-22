Tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực tại các dự án trọng điểm do Bộ Chính trị giao 22/06/2026 15:43

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan phải đặt trọng tâm thời hạn hoàn thành các dự án trọng điểm, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời, không được gia hạn.

Ngày 22-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp với Văn phòng Trung ương Đảng về tình hình triển khai một số dự án, công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo tóm tắt tình hình triển khai 13 dự án trọng điểm do Bộ Chính trị giao năm 2026. Đại diện các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai các hạng mục đầu tư; một số vướng mắc, kiến nghị giải pháp đối với các hạng mục chậm tiến độ, nhóm dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư.

﻿Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Về công tác xây dựng tư liệu Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn phòng Trung ương cho biết hiện đã sưu tầm được hơn 8.500 tài liệu, hiện vật trong tổng số hơn 28.500 tài liệu theo các chủ đề dự kiến trưng bày tại Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm được giao cho Văn phòng Trung ương Đảng. Trong đó có ba nhóm vấn đề cần tập trung, gồm các dự án thuộc phạm vi đầu tư công khẩn cấp; các nhóm vấn đề thuộc bảy dự án đầu tư công đặc biệt và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Ông Trần Cẩm Tú yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan, đơn vị liên quan phải đặt trọng tâm thời hạn hoàn thành các dự án, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc kịp thời, không được gia hạn, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng thời, rà soát, áp dụng các cơ chế đặc thù đã có, bảo đảm nguyên tắc, trình tự pháp luật quy định, hoàn thành đúng tiến độ, các tiêu chí về chất lượng.

“Yêu cầu rất cao là tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Phó Chánh Văn phòng Trung ương Lê Khánh Toàn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Về xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Cẩm Tú nêu rõ đây là công trình mang tính biểu tượng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là nơi lưu giữ, bảo tồn, trưng bày các tư liệu, tài liệu lịch sử của Đảng, mà còn truyền tải tới mai sau về chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động phối hợp đồng bộ, tổ chức triển khai song song hai nhóm nhiệm vụ xây dựng kho tài liệu phục vụ các chủ đề trưng bày và các hạng mục thiết kế, thi công công trình; nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, bảo đảm công trình có ý nghĩa văn hóa, chính trị sâu sắc; bảo đảm các yếu tố kỹ thuật, mỹ thuật để công trình xứng với tầm vóc, vai trò, sứ mệnh lịch sử, thể hiện danh dự, uy tín của Đảng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: NHÂN DÂN

Ông Trần Cẩm Tú đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác vận hành Bảo tàng sau khi đi vào hoạt động và lưu ý yêu cầu về thành lập bộ phận vận hành, thu thập, bố trí sắp xếp, bảo quản trưng bày, bảo tồn tài liệu, hiện vật. Cùng đó, tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn sâu, đáp ứng điều kiện khi Bảo tàng đi vào hoạt động.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng rà soát, khắc phục kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, gắn trách nhiệm đơn vị chủ trì, phối hợp. Các bộ, ngành chủ động hỗ trợ Văn phòng Trung ương tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ; sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng đúng thời hạn.