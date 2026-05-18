50 năm thành phố mang tên Bác: TP.HCM phấn đấu khởi công 80% dự án trọng điểm trước 2-7 18/05/2026 19:28

(PLO)- Chào mừng 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, TP.HCM yêu cầu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc tiêu biểu; phấn đấu 80% dự án trọng điểm khởi công trước ngày 2-7-2026.

UBND TP.HCM vừa phát động đợt thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển”, chào mừng 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026)

Đối tượng thi đua là các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội TP, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc TP, xã, phường, đặc khu; các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, các tổ chức hợp pháp khác trên địa bàn TP (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị, địa phương).

Cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn TP.

Đợt thi đua cao điểm được phát động từ nay đến ngày 31-12-2026, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ nay đến ngày 2-7: Thi đua lập thành tích chào mừng 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký tối thiểu 1 công trình, phần việc tiêu biểu; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể (nội dung, tiến độ, sản phẩm, chỉ tiêu đo lường), gửi về cơ quan thường trực để theo dõi, tổng hợp.

Trong đó, tập trung vào 5 nhóm công trình trọng tâm: Hạ tầng - chỉnh trang đô thị (giao thông, trường học, y tế, môi trường, không gian công cộng…); chuyển đổi số - cải cách hành chính (số hóa quy trình, dịch vụ công trực tuyến, mô hình “phường/xã số”…); an sinh xã hội (nhà tình nghĩa, hỗ trợ hộ nghèo, chăm lo người có công…); văn hóa - tuyên truyền (không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thiết chế văn hóa, hoạt động cộng đồng…); bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự đô thị, môi trường.

Đồng thời, tập trung cao độ nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. “Phấn đấu 80% công trình, dự án trọng điểm được khởi công; tối thiểu 80% công trình, phần việc đăng ký hoàn thành trước ngày 2-7; các công trình còn lại hoàn thành trong năm 2026” – kế hoạch nêu rõ.

Giai đoạn này, TP cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, phấn đấu tăng tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, tăng số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, còn tổ chức các hoạt động an sinh, xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, hộ nghèo; tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, sự kiện kỷ niệm.

Sơ kết giai đoạn 1 trong tháng 7-2026 kết hợp các hoạt động chào mừng 50 năm ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2, từ sau 2-7 đến 31-12: Tập trung hoàn thành đồng bộ, chất lượng toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, nâng cao hiệu quả các kết quả đã đạt được, qua đó tạo nền tảng vững chắc về hạ tầng, thể chế và năng lực quản trị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Cụ thể, tập trung hoàn thành đồng bộ, chất lượng toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; bảo đảm các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để phát sinh “điểm nghẽn” ảnh hưởng đến kết quả chung của TP.

Củng cố và nâng cao chất lượng các kết quả đã đạt được; bảo đảm các công trình, dự án sau khi hoàn thành vận hành hiệu quả, các mô hình được chuẩn hóa và nhân rộng. Từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng đội ngũ, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo kế hoạch, TP tổ chức tổng kết đợt thi đua trong quý I-2027, kết hợp hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước của TP năm 2026.