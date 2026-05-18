Khu phố số ở phường Tân Hưng, TP.HCM: Dùng 'QR một chạm' tương tác với chính quyền 18/05/2026 17:18

(PLO)- Ở khu phố số tại phường Tân Hưng, TP.HCM, người dân chỉ cần quét mã "QR một chạm" tại nhà để tương tác với chat box AI đóng vai trò như cán bộ trực 24/24.

Chiều 18-5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Tân Hưng, TP.HCM, tổ chức lễ ra mắt khu phố số.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Hưng đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng khu phố số, tiến đến xây dựng phường số.

Lãnh đạo sở, ngành TP.HCM và phường Tân Hưng thực hiện nghi thức công bố, ra mắt khu phố số. Ảnh: LÊ THOA

Cụ thể, định hướng khu phố số của phường Tân Hưng bước đầu được đo lường bởi 9 tiêu chí: Công dân số; Thanh toán số - Kinh tế số; An ninh số; Đô thị số; Môi trường số; An sinh xã hội số; Giao tiếp số - QR một chạm; Kiến nghị số; Chi bộ - đoàn thể số.

QR một chạm được dán trước mỗi nhà dân

Ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, Tổ trưởng Tổ công tác của Ban Chỉ đạo phường thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, cho biết 9 tiêu chí này không tồn tại riêng lẻ, mà liên kết thành một hệ sinh thái quản trị số hoàn chỉnh tại khu phố. Trong đó, người dân được đặt ở vị trí trung tâm với vai trò là công dân số - chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình chuyển đổi.

Ông Nguyễn Minh Thiện, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng, thông tin về các mô hình ở khu phố số. Ảnh: LÊ THOA

Trong quá trình xây dựng khu phố số, phường Tân Hưng đã xây dựng nhiều mô hình, sản phẩm mới. Đáng chú ý là mô hình “QR một chạm”. Đây là mô hình mà trước nhà người dân tại khu phố số đều được dán 1 mã QR làm cổng kết kết giữa chính quyền và người dân.

Khi quét mã, người dân sẽ tương tác với một chat box AI đóng vai trò như cán bộ phường trực 24/24 để trả lời các thông tin cơ bản. Hệ thống cũng cung cấp danh sách toàn bộ cán bộ, lãnh đạo phụ trách theo từng lĩnh vực để người dân chủ động liên hệ.

Khu phố số ở phường Tân Hưng được xây dựng trên 9 tiêu chí. Ảnh: LÊ THOA

Nếu muốn gửi hình ảnh phản ánh kiến nghị, hệ thống sẽ tiếp nhận tương tự như tổng đài 1022. Ngoài ra, các thông báo của Đảng ủy, UBND phường sẽ được cập nhật lên trang thông tin này, người dân chỉ cần quét mã QR là tải được tài liệu, hạn chế việc các cán bộ khu phố phải đi gửi văn bản giấy đến từng nhà.

Bên cạnh đó, phường Tân Hưng cũng xây dựng trang điều hành dành cho khu phố, giúp cho khu phố quản lý các thông tin tổng thể như nhân sự, diện tích, nhân hộ khẩu. Dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ… cũng được đồng bộ.

Phường Tân Hưng xây dựng nhiều mô hình, ứng dụng trong khu phố số. Ảnh: LÊ THOA

Vừa qua, trước 30-4, phường Tân Hưng đã thí điểm xây dựng khu phố 30, khu phố 32, khu phố 34, khu phố 73 và khu phố 75 trở thành khu phố số. Đến nay, các khu phố này đã chính thức trở thành những khu phố số đầu tiên của phường Tân Hưng.

Mục tiêu của phường trước 30-12-2026, hoàn thành 100% khu phố số và xây dựng phường số. Từ năm 2027 – 2030, hoàn thành xây dựng phường số.

Đổi mới tư duy quản trị hành chính

Tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Hưng, bày tỏ khi mới thành lập phường Tân Hưng, lãnh đạo phường đã từng suy nghĩ làm sao để quản lý một phường có mật độ dân cư cao, được gần dân, sát dân hơn và mang lại được những điều mà người dân mong muốn.

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM và ông Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng, chúc mừng 5 khu phố đầu tiên được công nhận khu phố số. Ảnh: LÊ THOA

“Muốn nâng cao được chất lượng phục vụ người dân, chúng ta phải thực hiện cho bằng được chuyển đổi số để làm nền tảng cho các công việc khác” – ông Tuấn Anh nói và cho biết để tiến đến phường số, thành phố số, đô thị thông minh, thì điều đầu tiên phải làm là chuyển đổi số ở khu phố. Bởi khu phố không chuyển đổi số thì phường không thể chuyển đổi số được.

Ông khẳng định: Từ tư duy đó, mô hình khu phố số dần hình thành trong suy nghĩ của tập thể Ban Thường vụ và chúng tôi quyết tâm phải thực hiện được khu phố số trong năm 2026 này.

Các khu phố cam kết xây dựng khu phố số. Ảnh: LÊ THOA

Theo ông Hoàng Minh Tuấn Anh, qua nghiên cứu, lãnh đạo địa phương thấy chưa có bộ tiêu chuẩn nào dành cho khu phố số. Từ thực tiễn ở địa phương và tham khảo thêm những định hướng trước đó, Đảng ủy phường Tân Hưng đã mạnh dạn bước đầu đưa ra 9 tiêu chí để xây dựng khu phố số.

Tuy nhiên, đây là những tiêu chí mang tính thí điểm ban đầu. Đảng ủy phường xác định vừa làm, vừa thí điểm, hoàn thiện, triển khai; lắng nghe các ý kiến chỉ đạo từ lãnh đạo TP, chuyên gia, người dân và thực tiễn cuộc sống.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng cho biết nếu như trước đây việc xử lý tiếng ồn hoặc mất an ninh trật tự ở khu phố, phải điện thoại cho công an phường thì nay đã có cách thức giao tiếp mới. Các vụ việc sẽ được xử lý trên hệ thống. Điều này thể hiện tư duy quản trị của nền hành chính được chuyển đổi từ cũ sang đổi mới, sang tư duy quản trị số.

“Khu phố số sẽ là bước đi đầu tiên để định hình công dân số, cộng đồng số và tiến xa hơn nữa là một văn hóa số ngay từ địa bàn dân cư” – ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Phường Tân Hưng ra mắt 7 đội hình hỗ trợ khu phố trong công tác chuyển đổi số. Ảnh: LÊ THOA

Bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, đánh giá cao việc phường Tân Hưng đã xây dựng bộ tiêu chí về khu phố để hướng đến sự thuận lợi cho cả người dân và cán bộ, công chức. Bà cam kết sẽ cùng phường tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm, ứng dụng và tích hợp vào hệ thống dùng chung của TP, hướng đến kết quả cuối cùng là mang lại nhiều lợi ích cho công tác phục vụ người dân.