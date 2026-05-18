TP.HCM: Đề xuất đánh giá công chức theo 5 cấp độ phức tạp của công việc 18/05/2026 13:23

(PLO)- Sở Nội vụ TP.HCM vừa trình UBND TP dự thảo quy định đánh giá, xếp loại đối với cơ quan hành chính và công chức. Điểm nhấn đáng chú ý là đề xuất phân loại nhiệm vụ thành 5 nhóm cấp độ phức tạp để làm cơ sở "chấm điểm" thực chất hiệu quả công việc.

Ngày 18-5, Sở Nội vụ TP.HCM cho biết vừa có tờ trình UBND TP.HCM về quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức trên địa bàn TP. Quy định này nhằm áp dụng đồng bộ cho công chức trong hệ thống chính trị TP.

Việc ban hành quy định sẽ tạo cơ sở để đánh giá thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, quy định cũng khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị và công chức nâng cao hiệu quả thực thi công vụ.

Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất đánh giá công chức theo 5 cấp độ phức tạp của công việc. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND TP và UBND cấp xã; UBND cấp xã; Phòng, Chi cục và tổ chức tương đương. Ngoài ra còn có công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ cấp TP đến cấp xã.

Tiêu chí định lượng và định tính

Theo tờ trình của Sở Nội vụ, tiêu chí đánh giá đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị phải phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong đó sử dụng kết hợp tiêu chí định lượng lẫn tiêu chí định tính.

Cụ thể, tiêu chí định lượng được xác định theo tỉ lệ %. Tiêu chí này dùng cho các nội dung có thể đo lường, thống kê, so sánh kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tiêu chí định tính được xác định theo khung điểm hoặc đạt/không đạt. Tiêu chí này dùng cho các nội dung khó lượng hóa hoàn toàn nhưng có ý nghĩa quan trọng.

Trong cùng một nhóm tiêu chí có thể bao gồm cả chỉ số định lượng và nội dung định tính để bảo đảm đánh giá toàn diện.

Trường hợp cần thiết, một tiêu chí có thể cấu thành bởi nhiều chỉ số thành phần, gồm chỉ số phản ánh kết quả đầu ra và chỉ số phản ánh chất lượng, hiệu quả hoặc tác động. Đồng thời phân chia số điểm chấm tối đa hợp lý để làm cơ sở thực hiện đánh giá.

Việc xây dựng các tiêu chí thành phần phải bám sát các quy định, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và TP; ưu tiên lượng hóa tối đa đối với các nội dung có thể lượng hóa được.

Đối với nội dung đánh giá định tính, phải xác định rõ nội hàm, dấu hiệu nhận biết, căn cứ xem xét và mức độ đánh giá, không trùng lặp, chồng chéo giữa các tiêu chí.

5 cấp độ phức tạp theo vị trí việc làm

Cũng theo tờ trình, Sở Nội vụ đề xuất phân loại nhiệm vụ của công chức thành 5 nhóm cấp độ phức tạp theo vị trí việc làm để đánh giá theo hiệu quả công việc.

Nhóm 1 là nhiệm vụ đơn giản, lặp lại hoặc công việc bổ trợ, phục vụ. Nhóm này gồm những sản phẩm, công việc đơn giản, thường xuyên lặp lại, có biểu mẫu, hướng dẫn cụ thể hoặc công việc bổ trợ, phục vụ hoạt động của cơ quan.

Nhóm 2 là nhiệm vụ chuyên môn nghiệp vụ thường xuyên theo quy định. Nhóm này gồm những sản phẩm, công việc chuyên môn nghiệp vụ diễn ra thường xuyên, đã có quy trình hướng dẫn. Khi thực hiện cần tổng hợp số liệu, viết báo cáo, phân tích, giải trình; đôi khi phát sinh tình huống mới ở mức độ vừa phải.

Nhóm 3 là nhiệm vụ nghiên cứu, chuyên đề hoặc xử lý tình huống phức tạp. Nhóm này gồm các nghiên cứu, báo cáo chuyên đề hoặc nhiệm vụ phát sinh tình huống tương đối phức tạp, chưa có hướng dẫn cụ thể, đòi hỏi kinh nghiệm, chuyên môn sâu và tư duy tổng hợp.

Nhóm 4 là nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc văn bản có phạm vi cấp thành phố hoặc theo ngành, lĩnh vực. Nhóm này gồm nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hoặc kế hoạch, chương trình; phải nghiên cứu nhiều tài liệu, tổng hợp từ thực tiễn, liên quan nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan tham gia; phạm vi áp dụng toàn thành phố hoặc theo từng ngành, lĩnh vực.

Nhóm 5 là nhiệm vụ dự báo, hoạch định chiến lược quy mô quốc gia hoặc trình cấp có thẩm quyền. Nhóm này gồm các dự báo, hoạch định chiến lược; xây dựng chủ trương, quan điểm lớn; phạm vi bao trùm hoặc chuyên sâu nhiều lĩnh vực; sản phẩm áp dụng toàn quốc hoặc trình cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các cơ quan có thể căn cứ nguyên tắc phân nhóm, số điểm tối đa của từng nhóm để thực hiện phân loại cho phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.

Trên cơ sở các nhóm cấp độ này, các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tiến hành rà soát, lập danh mục sản phẩm công việc để theo dõi, đánh giá xếp loại chất lượng công chức theo hiệu quả công việc hằng tháng hoặc hằng quý.