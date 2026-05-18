VIDEO: 2 máy bay tác chiến Mỹ va nhau dính chùm trên không, rơi tự do 18/05/2026 05:47

(PLO)- Hai máy bay tác chiến EA-18G của Hải quân Mỹ va vào nhau khi biểu diễn tại bang Idaho, dính vào nhau rồi rơi tự do, khiến chương trình biểu diễn hàng không bị huỷ.

Hai máy bay tác chiến điện tử của Hải quân Mỹ đã va vào nhau rồi dính chùm trên không cùng rơi xuống đất trong một chuyến bay biểu diễn tại bang Idaho (Mỹ) ngày 17-5.

Vụ tai nạn xảy ra trong khuôn khổ Triển lãm Hàng không Gunfighter Skies tại Căn cứ Không quân Mountain Home, theo đài NBC News.

Theo thông báo trên mạng xã hội của căn cứ, vụ tai nạn xảy ra lúc 12 giờ 10 phút trưa (theo giờ địa phương). Các phi công khi đó điều khiển hai máy bay tác chiến điện tử EA-18G của Hải quân Mỹ, thuộc Phi đội Tấn công Điện tử 129 (VAQ-129) đóng tại đảo Whidbey (bang Washington).

Cả bốn thành viên tổ lái đã kịp phóng ghế thoát hiểm và hiện đang được nhân viên y tế kiểm tra sức khỏe. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đoạn video từ hiện trường cho thấy hai chiếc EA-18G Growler đang bay đội hình cự ly hẹp ở độ cao thấp, rồi bất ngờ va nhau rồi dính chùm cùng rơi xoay vòng xuống đất. Nguồn: RT

Căn cứ Mountain Home - nơi đặt biên chế Không đoàn Tiêm kích 366 của Không quân Mỹ, còn được biết đến với biệt danh “Gunfighters” - đã ban bố lệnh phong tỏa lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

“Lực lượng ứng cứu khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường, cuộc điều tra đang được tiến hành và thêm thông tin sẽ được công bố khi có thể” - căn cứ cho biết.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hai tiêm kích va nhau giữa không trung trước khi xoay tròn rồi rơi xuống đất, tạo thành quả cầu lửa cùng cột khói đen dày đặc. Bốn chiếc dù cũng được nhìn thấy bung ra gần khu vực máy bay rơi.

"Tôi nghe thấy người bên cạnh thốt lên 'Rơi rồi', tôi quay lại và thấy bốn chiếc dù đang hạ xuống, sau đó khói đen xuất hiện" - một nhân chứng tại hiện trường chia sẻ với NBC News.

"Không khí hiện tại rất bình tĩnh, được kiểm soát và quản lý tốt" - nhân chứng này nói thêm, đồng thời lưu ý rằng nhiều người có mặt tại hiện trường là thân nhân của các quân nhân.

Cảnh sát Mountain Home sau đó thông báo chương trình biểu diễn hàng không đã bị hủy, đồng thời khuyến cáo người dân tránh di chuyển đến khu vực căn cứ.

Boeing EA-18G Growler là dòng máy bay tác chiến điện tử hoạt động trên tàu sân bay, được phát triển dựa trên nền tảng tiêm kích F/A-18F Super Hornet.

Bắt đầu được biên chế vào cuối thập niên 2000, mẫu máy bay này ra đời nhằm thay thế phi đội tác chiến điện tử Northrop Grumman EA-6B Prowler.