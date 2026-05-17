Cận cảnh gió lốc thổi bay tủ kính tiệm vàng ở Đắk Lắk
(PLO)- Một trận mưa lớn kèm gió lốc xảy ra tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và hạ tầng. Đáng chú ý, gió mạnh đã cuốn bay tủ kính của một tiệm vàng ra giữa đường, làm nhiều nữ trang bị thất lạc.
Ngày 17-5, UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã giao công an xã xác minh thiệt hại liên quan vụ gió lốc làm bay tủ kính của một tiệm vàng trên địa bàn. Chính quyền địa phương hiện đang tiếp tục thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả sau trận mưa giông xảy ra tối 15-5.