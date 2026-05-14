Vụ nước giếng đổi màu tím ở Thanh Hóa: Phạt công ty hơn 1,5 tỉ đồng 14/05/2026 16:09

(PLO)- Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH BOB Hà Nội, có địa chỉ ở tỉnh Thanh Hóa với 8 hành vi vi phạm môi trường liên quan vụ nước giếng đổi màu tím.

Trước đó, PLO có nhiều bài phản ánh, nhiều người dân ở thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa phản ánh về việc nguồn nước giếng đổi màu tím, kèm mùi hôi nồng nặc. Việc nước sinh hoạt đổi màu kéo dài, khiến cho cuộc sống của nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung bị đảo lộn.