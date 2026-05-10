Hiểm họa khó lường từ trào lưu chạy xe một bánh trên đường 10/05/2026 09:00

(PLO)- Việc sử dụng xe một bánh tự cân bằng lưu thông trên đường đang đặt ra nhiều lo ngại về an toàn giao thông cũng như cơ sở pháp lý để quản lý, xử lý loại phương tiện này.

Theo ghi nhận, trên các tuyến Quốc lộ 1K (đoạn qua phường Linh Xuân, TP.HCM), đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM)… nhiều trường hợp di chuyển trên đường bằng xe một bánh.

Ghi nhận một trường hợp trên đường Phạm Văn Đồng, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm kín đầu, đeo balo, đứng thăng bằng trên chiếc xe một bánh và di chuyển trực tiếp trong làn xe máy vào giờ tan tầm. Phương tiện không có tay lái, người điều khiển gần như “đứng” hoàn toàn trên một bánh xe, len lỏi giữa dòng phương tiện đông đúc. Trong điều kiện giao thông dày đặc, chỉ cần một tình huống phanh gấp, va quẹt nhẹ hoặc mất thăng bằng, nguy cơ ngã xuống mặt đường và xảy ra va chạm là rất lớn, không chỉ đối với người điều khiển mà còn với các phương tiện xung quanh.