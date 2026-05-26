Video: Tòa tuyên án 2 bị cáo cướp ngân hàng ở Gia Lai

26/05/2026 12:15

(PLO)- Kết thúc phiên tòa xét xử vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại Gia Lai, HĐXX đã tuyên phạt Phạm Anh Tài 30 năm tù, Lê Văn Ân 26 năm tù.

Sáng 26-5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Lê Văn Ân bị phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt 26 năm tù.

HĐXX nhận định hai bị cáo gây ra vụ án có tổ chức, bị cáo Tài có tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên xét tăng nặng hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bồi thường 903 triệu đồng.