Tòa tuyên án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xử vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt 30 năm tù.
Lê Văn Ân bị phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt 26 năm tù.
HĐXX nhận định hai bị cáo gây ra vụ án có tổ chức, bị cáo Tài có tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên xét tăng nặng hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bồi thường 903 triệu đồng.
Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung truy tố của VKSND, xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, mẹ già.
Bị cáo Phạm Anh Tài tỏ ra ân hận, xin HĐXX cho phép bán nhà để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án. Tài cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng Tài là người rủ rê, lôi kéo đồng phạm tham gia cướp ngân hàng.
Đem tiền cướp về cho mẹ, mua ma túy
Sau khi cướp tiền, trốn thoát về căn nhà vắng tại xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai vào chiều 19-1, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân mang tiền ra đếm với các loại mệnh giá từ 50.000 đến 500.000 đồng, cướp được tổng cộng 1,85 tỉ đồng.
Do sợ tiền có số seri dễ bị phát hiện, Tài và Ân bàn kế hoạch đi TP.HCM để tẩu tán tài sản. Ngày 20-1, Lê Văn Ân đi dò đường, mua hai chiếc cặp đón xe đi bến xe miền Đông, TP.HCM rồi gọi điện báo cho Tài đã an toàn.
Sau đó, Tài mua thùng xốp bỏ tiền cướp được vào trong, rải bắp lên trên và đóng băng keo lại, ghi người gửi tên Minh, số điện thoại (thực tế người gửi là Tài), người nhận là Lê Văn Ân đã có mặt tại TP.HCM.
Trót lọt vào TP.HCM, Tài và Ân mang đi mua vàng, bán lại lấy tiền khác về tiêu xài để tránh bị truy vết. Tài và Ân sử dụng 334 triệu đồng mua 20 chỉ vàng, rồi bán lại được 303 triệu đồng. Đến chiều 21-1, Ân và Tài chia nhau mỗi người được 910 triệu đồng.
Về số tiền 910 triệu đồng, Phạm Anh Tài dùng 42 triệu đồng mua một xe đạp trợ lực, mua ba nhẫn vàng trị giá 51 triệu đồng; còn lại Tài khai bị một người bán ma túy lừa lấy mất 700 triệu đồng.
Còn Lê Văn Ân dùng 10 triệu đồng mua xe Airblade của Tài để sử dụng, đưa 70 triệu đồng cho vợ là TTTL mang về cho mẹ nói là “tiền đòi nợ” và được vợ đưa lại 15 triệu đồng. Số tiền 15 triệu này, Ân dùng mua một xe cub 50 giá 9 triệu đồng, còn lại 6 triệu đồng tiêu xài.
Còn lại 830 triệu đồng, Ân mua giỏ quà Tết, mở hộp bánh bỏ tiền vào bên trong đưa cho vợ “mang về thắp nhang”. Đến ngày 5-2, trong khi dọn dẹp nhà, con gái Ân kêu đói và được người nhà mở bánh ăn thì phát hiện cọc tiền 500.000 đồng.
Nghĩ đây là tiền vợ Tài tiết kiệm nên đem giấu trong tủ áo quần cho đến khi cơ quan điều tra triệu tập người nhà đến làm việc, giao nộp lại toàn bộ số tiền.