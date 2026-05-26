Tòa tuyên án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 26/05/2026 12:03

(PLO)- Nói lời sau cùng, Tài đen tỏ ra ân hận, xin HĐXX cho phép bán nhà để khắc phục hậu quả và xin giảm án cho đồng phạm Lê Văn Ân.

Kết thúc phiên tòa sơ thẩm xử vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai, HĐXX tuyên phạt Phạm Anh Tài 19 năm tù về tội cướp tài sản, 9 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 7 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Lê Văn Ân bị phạt 15 năm tù về tội cướp tài sản, 6 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng, 5 năm tù về tội rửa tiền; tổng hợp hình phạt 26 năm tù.

Clip tòa tuyên án.

HĐXX nhận định hai bị cáo gây ra vụ án có tổ chức, bị cáo Tài có tiền án nhưng vẫn tiếp tục phạm tội nên xét tăng nặng hình phạt. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bồi thường 903 triệu đồng.

Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân nghe tòa tuyên án. Ảnh: LK

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lê Văn Ân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đồng ý với nội dung truy tố của VKSND, xin được hưởng sự khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, mẹ già.

Bị cáo Phạm Anh Tài tỏ ra ân hận, xin HĐXX cho phép bán nhà để khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ án. Tài cũng xin giảm nhẹ hình phạt cho Ân vì cho rằng Tài là người rủ rê, lôi kéo đồng phạm tham gia cướp ngân hàng.

Công an dẫn giải bị cáo Phạm Anh Tài.