Bộ Công an đề xuất điều kiện để người bị tai nạn giao thông được nhận hỗ trợ 24/05/2026 15:38

(PLO)- Dự thảo thông tư của Bộ Công an quy định chặt chẽ về điều kiện để người bị tai nạn giao thông (TNGT) hoặc thân nhân của người bị TNGT được nhận hỗ trợ từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục thực hiện nội dung chi từ Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ (gọi tắt là Quỹ).

Đây là văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiếp nhận, thẩm định, quyết định và tổ chức chi hỗ trợ từ Quỹ được thành lập theo Nghị định 279/2025 của Chính phủ.

Dự thảo thông tư gồm 10 điều, quy định tương đối chi tiết về nguyên tắc hỗ trợ, đối tượng được chi từ Quỹ, hồ sơ chứng minh, trình tự giải quyết và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Dự thảo đã làm rõ nhiều nhóm đối tượng được hỗ trợ cũng như điều kiện cụ thể để được xem xét chi từ Quỹ, qua đó hướng đến mục tiêu hỗ trợ kịp thời các nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) và giảm bớt khó khăn cho người dân.

Vụ lật xe khách 16 chỗ trên đèo Tô Na (tỉnh Gia Lai) xảy ra vào ngày 8-5-2026, khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương nặng. Ảnh: LÊ KIẾN

Nhiều nhóm đối tượng được xem xét hỗ trợ

Theo Điều 3 của dự thảo, một trong những nhóm đối tượng trọng tâm được hỗ trợ là nạn nhân bị thương trong vụ TNGT đường bộ có tỷ lệ tổn thương cơ thể trên 31% đến dưới 81% và đang gặp khó khăn về kinh tế.

Để được xem xét hỗ trợ, nạn nhân phải có tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định pháp luật; có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi học tập, làm việc về hoàn cảnh khó khăn về kinh tế; có chứng từ chi phí giám định tổn thương cơ thể của nạn nhân bị thương trong vụ TNGT đường bộ theo quy định tại khoản 6 Điều 11 Nghị định 279/2025.

Quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do Chính phủ thành lập, được hình thành ở trung ương để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ.

Đối với trường hợp nạn nhân bị thương có tỷ lệ tổn thương trên 81%, dự thảo quy định chỉ cần tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể và chứng từ chi phí giám định tổn thương cơ thể.

Một nhóm khác cũng được dự thảo đề cập là hộ gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ đang gặp khó khăn về kinh tế. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú về hoàn cảnh khó khăn và tài liệu chứng minh nạn nhân tử vong do TNGT.

Dự thảo còn mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị TNGT đi cấp cứu. Các trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế nơi tiếp nhận nạn nhân hoặc tài liệu khác có giá trị chứng minh việc trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị TNGT đường bộ đi cấp cứu.

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tuyên truyền nhằm giảm thiểu thiệt hại TNGT mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí cũng có thể được xem xét hỗ trợ từ Quỹ.

Điều 2 dự thảo cũng quy định rõ nhiều trường hợp không được chi hỗ trợ từ Quỹ. Trong đó, có hộ gia đình, tổ chức, cá nhân không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Nghị định 279/2025; người gây ra nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ TNGT; nạn nhân là người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn; trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng;

Tổ chức, cá nhân có chức năng cung cấp dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh; cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu mà có thu giá dịch vụ cấp cứu, vận chuyển hoặc cá nhân đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông đường bộ trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu cũng không thuộc diện được hỗ trợ từ Quỹ.

Quy định chặt chẽ về hồ sơ, xác minh

Trong dự thảo thông tư, Bộ Công an quy định khá chi tiết trình tự, thủ tục tiếp nhận, lập hồ sơ và thẩm định đề nghị chi hỗ trợ từ Quỹ.

Theo Điều 5 dự thảo, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu được hỗ trợ từ Quỹ, người dân phải gửi đơn đề nghị theo mẫu ban hành kèm thông tư đến cơ quan đầu mối (Phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông hoặc Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh).

Dự thảo cho phép người dân nộp hồ sơ bằng nhiều hình thức khác nhau như trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính nhằm tạo thuận lợi trong tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia cứu chữa, đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc tham gia các hoạt động tuyên truyền giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí, hồ sơ đề nghị hỗ trợ phải kèm theo các tài liệu chứng minh liên quan theo quy định.

Dự thảo quy định khá chặt chẽ khâu xác minh trước khi đề xuất hỗ trợ từ Quỹ.

Cụ thể, khi tiếp nhận hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân là nạn nhân trong vụ TNGT hoặc thân nhân người bị nạn tử vong, cơ quan đầu mối sẽ phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan liên quan xác minh hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

Trong trường hợp hồ sơ chưa có tài liệu chứng minh tỷ lệ tổn thương cơ thể, cơ quan đầu mối sẽ đề nghị nạn nhân thực hiện giám định tổn thương cơ thể theo quy định pháp luật.

Đối với hồ sơ của tổ chức, cá nhân tham gia cứu giúp nạn nhân hoặc hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đầu mối phải đánh giá, lập hồ sơ đề nghị chi từ Quỹ gửi cơ quan quản lý Quỹ để thẩm định, trình Giám đốc Quỹ xem xét, quyết định.

Không chỉ tiếp nhận hồ sơ từ người dân, dự thảo còn quy định cơ quan công an có thể chủ động rà soát các trường hợp đủ điều kiện để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ Quỹ.

Theo đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nếu phát hiện hộ gia đình, tổ chức hoặc cá nhân thuộc diện được hỗ trợ theo quy định, cơ quan đầu mối có thể tự lập hồ sơ đề nghị chi từ Quỹ.

Ngoài ra, trường hợp UBND cấp tỉnh có đề xuất nội dung chi hoặc nhu cầu hỗ trợ, cơ quan quản lý Quỹ sẽ tổng hợp, rà soát, thẩm định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an xem xét, quyết định.

Dự thảo cũng quy định trường hợp lãnh đạo Bộ Công an hoặc Giám đốc Quỹ có chủ trương hỗ trợ đối với hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thì cơ quan quản lý Quỹ sẽ tiến hành xác minh, lập hồ sơ và trình Giám đốc Quỹ quyết định.

Mức chi hỗ trợ

Theo Điều 12 Nghị định 279/2025, nạn nhân bị thương do TNGT đường bộ gây ra với tỷ lệ tổn thương trên 31% đến dưới 81%; gia đình có nạn nhân tử vong do TNGT đường bộ gây ra đang gặp khó khăn về kinh tế: chi hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/vụ việc/gia đình có nạn nhân tử vong; không quá 10 triệu đồng/vụ việc/01 người bị thương.

Căn cứ tỷ lệ tổn thương, mức chi hỗ trợ hoạt động hòa nhập cộng đồng và tiếp tục phát triển đối với nạn nhân bị thương do TNGT có tỷ lệ tổn thương trên 81%: chi không quá 100 triệu đồng/01 người bị thương/01 lần.

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ TNGT, mức hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị TNGT đường bộ đi cấp cứu: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc và không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động tuyên truyền làm giảm thiểu thiệt hại TNGT đường bộ mà không được Nhà nước bảo đảm kinh phí: chi hỗ trợ không quá 10 triệu đồng cho tổ chức/01 vụ việc; không quá 05 triệu đồng cho cá nhân/01 vụ việc.

Căn cứ vào quy mô của hoạt động tuyên truyền, mức chi hỗ trợ cho công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động, sự kiện gây Quỹ: chi hỗ trợ không quá 100 triệu đồng cho cơ quan quản lý Quỹ/01 vụ việc.

Các mức chi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.