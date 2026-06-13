Vụ án chị kiện em gái đòi 5,1 cây vàng SJC "nhờ giữ" 13/06/2026 07:31

(PLO)- Người chị cho rằng đã giao vàng cho em giữ hộ nhưng khi cần lấy lại thì không được giao trả; người em cho rằng đã giao số vàng này cho mẹ ruột giữ hộ...

TAND tỉnh Tây Ninh vừa công bố bản án phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng gửi giữ tài sản giữa nguyên đơn NTP và bị đơn NTTH (cùng ngụ Tây Ninh).

HĐXX phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của bà H, tuyên y án sơ thẩm. Buộc bà H trả cho bà P 5,1 cây (lượng) vàng SJC.

Gửi vàng cho em ruột giữ hộ

Theo nội dung vụ kiện, bà P là chị ruột của bà H. Do đi làm ăn xa nên giữ năm 2019, bà P có bàn giao cho em gái giữ hộ 5,7 cây vàng SJC, gồm: 5 miếng loại 1 lượng/miếng, 2 miếng loại 2 chỉ/miếng và 3 miếng loại 1 chỉ/miếng. Đây là tài sản riêng của bà có trước khi kết hôn.

Đến tháng 5-2024, bà P đã nhận lại 6 chỉ vàng SJC. Do tin tưởng chị em ruột, việc giao vàng chỉ thỏa thuận bằng lời nói, không lập giấy biên nhận.

Theo bà P, chồng của người em gái cũng biết việc này. Trước đó, bà P nhiều lần gửi vàng cho em gái giữ và đều lấy lại khi cần, nên rất tin tưởng vợ chồng bà H.

Đến tháng 3-2025, do chồng bị bệnh, bà P đã điện thoại yêu cầu em gái gửi lại số vàng để chữa bệnh. Ngày 14-3-2025, bà H nhờ mẹ ruột mang lên đưa cho chị gái 18 triệu đồng. Ngày 27-3-2025, khi chồng bà P tái khám, bà tiếp tục yêu cầu nhận lại 5,1 cây vàng SJC thì người em gái trả lời đã làm mất và không giao trả.

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Các cuộc gọi trao đổi giữa hai chị em bà P đều được bà P ghi âm làm chứng cứ. Bà P xác định không giao vàng cho mẹ ruột giữ. Nay bà khởi kiện yêu cầu buộc em gái trả lại 5,1 cây vàng SJC, đồng thời đồng ý hoàn trả 18 triệu đồng đã nhận trước đó.

Về phía bà H, bà thừa nhận có giữ hộ chị ruột 5,7 cây vàng SJC. Đến khoảng tháng 10-2023, bà đã giao lại 5,1 cây vàng cho mẹ ruột giữ hộ. Việc giao vàng này có sự chứng kiến của bà NTKL. Khi giao vàng, bà có nhờ mẹ ruột điện thoại thông báo cho chị gái biết. Kể từ thời điểm giao vàng cho mẹ ruột, bà H không còn trách nhiệm đối với số vàng này.

Bà THT (mẹ ruột của bà P và bà H) xác nhận bà H có giữ hộ cho chị gái 5,1 cây vàng SJC. Đến khoảng tháng 10-2023, bà H giao lại số vàng này cho bà giữ hộ. Bà đã điện thoại thông báo và được bà P đồng ý.

Đến khoảng tháng 4-2025, bà P điện thoại yêu cầu bà lấy 2 chỉ vàng trong số 5,1 cây vàng SJC để trị bệnh cho chồng. Do không tìm được vàng, bà P có nhờ bà H mượn 2 chỉ vàng giao cho bà mang lên Tây Ninh. Hiện nay, bà T đồng ý trả lại 5,1 cây vàng cho con gái lớn và xác định không liên quan đến trách nhiệm của bà H.

Chồng của bà H cho biết bản thân không biết việc các bên giao, gửi vàng cụ thể như thế nào. Ông không đồng ý với yêu cầu của bà P vì vợ ông không còn giữ số vàng này.

Xét xử sơ thẩm vào tháng 9-2025, TAND khu vực 9 - Tây Ninh đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà P buộc bà H phải trả cho bà 5,1 cây vàng.

Bà H sau đó đã kháng cáo, yêu cầu cấp phúc thẩm không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Theo luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà H, do mối quan hệ mẹ con trong gia đình, nên việc gửi giữ tài sản giữa bà P, bà H và mẹ ruột không làm giấy tờ.

Bà H cho rằng trong thời gian trước khi khởi kiện thì bà P đã hăm dọa làm cho tinh thần của bà bị khủng hoảng. Việc bà P gửi vàng đã được mẹ ruột thừa nhận, có người làm chứng. Việc mất trộm tại nhà mẹ ruột đã có trình báo cơ quan công an.

Bà H cho rằng bà P gửi vàng cho mẹ ruột, do bận công việc nên mẹ ruột mới giao lại cho bà H giữ một thời gian, sau đó bà H đã giao lại. Mẹ ruột cũng đồng ý trả vàng cho bà P, nên đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bà H, sửa bản án sơ thẩm, công nhận sự tự nguyện của mẹ ruột có trách nhiệm trả vàng cho bà P.

Lời khai mâu thuẫn, không xác định đã giao trả vàng

Theo cấp phúc thẩm, Điều 557 BLDS quy định về nghĩa vụ của bên giữ tài sản như sau: Bảo quản tài sản theo đúng thỏa thuận, trả lại tài sản cho bên gửi theo đúng tình trạng như khi nhận giữ. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Bà H kháng cáo cho rằng bà không nhận vàng trực tiếp từ bà P mà nhận vàng do mẹ ruột giao; hơn nữa, sau đó bà đã giao lại cho mẹ ruột giữ hộ bà P. Do đó, bà H không còn trách nhiệm gì với bà P. Luật sư đề nghị ghi nhận sự tự nguyện của mẹ ruột có trách nhiệm trả lại số vàng cho bà P.

Xét các lý lẽ mà bà H nại ra và ý kiến của luật sư, HĐXX phúc thẩm nhận thấy, bà H cho rằng không trực tiếp nhận vàng từ bà P mà nhận vàng trực tiếp từ mẹ ruột, là hoàn toàn mâu thuẫn với chính lời khai của bà tại bản tự khai. Nội dung bản tự khai ghi "khoảng giữa năm 2019 bà P là chị ruột của tôi có gửi tôi giữ dùm 5,7 cây vàng SJC... chị tôi đã lấy lại 06 chỉ..."; tại văn bản ý kiến bà H trình bày "tôi có giữ hộ chị ruột tôi là bà P 5,1 cây vàng".

Hơn nữa, giữa lời trình bày của bà H và mẹ ruột có sự mâu thuẫn và không nhất quán với chính lời khai của mỗi đương sự về thời điểm nhận giữ vàng, người trực tiếp giao vàng và người giao lại 6 chỉ vàng cho bà P trong năm 2024.

Bà H không đồng ý yêu cầu khởi kiện của bà P vì cho rằng, sau đó bà đã giao lại vàng cho mẹ ruột giữ nên không còn trách nhiệm. Tuy nhiên, cả bà H và mẹ ruột đều không cung cấp được chứng cứ chứng minh việc bà P đã đồng ý sự thay đổi người nhận giữ tài sản.

Bà NTKL (người làm chứng) trình bày chỉ chứng kiến việc bà H giao cho mẹ ruột một túi màu đỏ, không kiểm tra, không xác định cụ thể số lượng, chủng loại vàng... Do đó, lời làm chứng này cũng không đủ cơ sở để xác định bà H đã hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả tài sản gửi giữ.

Cạnh đó, tại phần nhận định của bản án sơ thẩm đã phân tích, đánh giá toàn diện lời trình bày của các bên đương sự, từ đó chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc bà H trả cho bà P 5,1 cây vàng SJC là có căn cứ, đúng quy định tại Điều 557 và Điều 559 BLDS.

Do đó, tòa phúc thẩm xét thấy, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị đơn và ý kiến của người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm.