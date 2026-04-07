Người mua vàng SJC coi chừng mất tiền oan vì chiêu trò giả mạo này 07/04/2026 11:33

(PLO)- Giá vàng SJC giảm gần 2 triệu đồng/lượng sau hai phiên, chênh lệch mua – bán thu hẹp. Tuy nhiên, lực mua vẫn yếu, trái ngược các đợt tăng nóng, trong khi rủi ro lừa đảo giả mạo SJC gia tăng trên mạng xã hội.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm sau hai phiên liên tiếp, kéo mặt bằng giá lùi sâu nhưng không kích hoạt được lực mua như kỳ vọng. Trong khi đó, thị trường lại đối mặt với một rủi ro khác, đó là làn sóng lừa đảo giả mạo thương hiệu SJC ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý nóng vội của người mua.

Giá vàng giảm, nhà đầu tư lại thờ ơ

Ngày 7-4, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều đối với vàng miếng và vàng nhẫn 9999. Theo đó, vàng miếng SJC đang được niêm yết ở mức 169,5 - 172,5 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 9999 được doanh nghiệp này neo giá mua bán ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng.

Sau hai phiên giảm liên tiếp, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn đã lùi tổng cộng gần 2 triệu đồng mỗi lượng, đồng thời thu hẹp khoảng cách chênh lệch mua bán từ mức 4,4 triệu xuống còn 3 triệu đồng mỗi lượng.

Còn tại Mi Hồng, vàng miếng SJC và vàng nhẫn của thương hiệu này giữ nguyên giá mua ở mức 170,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chốt phiên chiều qua, nhưng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, xuống còn 172,5 triệu đồng/lượng…

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ chờ đợi biên bản của cuộc họp chính sách của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào ngày 8-4; dữ liệu GDP và Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào ngày 9-4, những yếu tố có thể định hình lại kỳ vọng lãi suất và kéo giá vàng biến động mạnh theo cả hai chiều. Trong ngắn hạn, vàng nhiều khả năng tiếp tục biến động mạnh với biên độ 10-15%. Tuy nhiên, ở trung hạn, xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế nếu căng thẳng Iran chưa hạ nhiệt, trong khi về dài hạn, đa số tổ chức vẫn giữ quan điểm tích cực.

SJC cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều Fanpage giả mạo lợi dụng hoạt động đăng ký mua vàng miếng trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Fanpage chính thức của Công ty SJC.

Được biết, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) vừa tạm ngừng kênh đăng ký mua vàng miếng trực tuyến để phục vụ nâng cấp hệ thống, đồng thời chuyển hoàn toàn giao dịch sang hình thức trực tiếp tại các điểm bán được công bố. Trong bối cảnh hiện nay, mỗi khách hàng được mua tối đa 3 lượng vàng miếng SJC và 2 chỉ vàng nhẫn 9999.

Tuy nhiên, diễn biến thực tế cho thấy một nghịch lý quen thuộc của thị trường vàng là nhu cầu không tăng tương ứng khi giá giảm và điều kiện mua trở nên thuận lợi hơn.

Ngược lại, sức mua thường tăng mạnh trong các nhịp giá tăng nóng, thậm chí khi việc tiếp cận nguồn cung trở nên khó khăn. Điều này phản ánh rõ tâm lý đám đông của nhà đầu tư cá nhân, khi kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn lấn át các quyết định mang tính tích lũy dài hạn.

Thực tế là những người mua vàng miếng SJC ở vùng giá 191 triệu đồng mỗi lượng đến nay đang lỗ khoảng 18,5 triệu đồng mỗi lượng.

Ngay sau thông báo giao dịch trực tiếp của SJC, nhiều hội nhóm lừa đảo lan truyền thông tin trái ngược nhằm đánh lừa nhà đầu tư. Ảnh: Công ty SJC cung cấp

Ma trận fanpage giả mạo và chiêu bài suất mua nhanh

Trong bối cảnh thị trường vàng liên tục ghi nhận những đợt biến động mạnh về giá, nhu cầu nắm giữ vàng miếng của người dân tăng cao đã vô tình trở thành "mảnh đất màu mỡ" cho tội phạm công nghệ cao.

Theo phản ánh từ Công ty SJC, hiện có nhiều nhóm đang lợi dụng, giả mạo thương hiệu SJC để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Lợi dụng tâm lý không muốn xếp hàng chờ đợi của người dân tại các điểm bán chính thống, các đối tượng tội phạm đã lập ra những trang mạng xã hội với giao diện, logo và hình ảnh sao chép gần giống với Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (Công ty SJC).

Thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là cam kết cung cấp suất mua vàng nhanh, không cần xếp hàng hoặc giá ưu đãi nội bộ. Để tăng độ tin cậy, chúng chủ động tiếp cận khách hàng qua tin nhắn, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản thanh toán trước toàn bộ giá trị đơn hàng, đóng phí đặt cọc để giữ suất mua vàng miếng trực tuyến.

Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng này sẽ lập tức chặn liên lạc, xóa dấu vết, khiến nhà đầu tư rơi vào cảnh tiền mất tật mang.

Trước tình trạng rủi ro gia tăng, đại diện Công ty SJC đã chính thức lên tiếng khẳng định các nguyên tắc vận hành cốt lõi nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo đó, SJC khẳng định tuyệt đối không yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán hoặc đặt cọc dưới bất kỳ hình thức nào trước khi nhận vàng trực tiếp tại quầy.

Mọi hoạt động mua bán, thanh toán và bàn giao vàng chỉ được thực hiện trực tiếp tại các địa điểm giao dịch chính thức đã được công bố trên website của Công ty SJC, đồng thời Công ty không triển khai dịch vụ thu tiền qua các cá nhân trung gian trên mạng xã hội.

Việc sở hữu vàng là một kênh trú ẩn an toàn, nhưng quy trình mua bán phải được thực hiện một cách cẩn trọng. Đừng để sự nôn nóng sở hữu tài sản trước mắt khiến bạn bỏ qua các bước kiểm chứng an toàn cơ bản, từ đó tạo kẽ hở cho tội phạm trục lợi.