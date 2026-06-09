Bắt tạm giam 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ 09/06/2026 10:31

(PLO)- 7 bị can bị bắt tạm giam để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ.

Ngày 9-8, tin từ Công an phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết đã ra lệnh bắt tạm giam 7 bị can liên quan vụ khiêng quan tài diễu phố trên đường Lê Duẩn, khu vực 10, phường Sóc Trăng.

Các bị can bị bắt để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào tối 4-6-2026, trước trại hòm Nhật Tâm do Nguyễn Hoàng Nhật (42 tuổi, ngụ TP.HCM) làm chủ.

Bị can Nguyễn Hoàng Nhật, chủ trại hòm Nhật Tâm

7 người bị khởi tố bắt giam vì gây rối trật tự công cộng trong vụ khiêng quan tài ở Cần Thơ

Nhóm người khiêng quan tài diễu phố ở Sóc Trăng, TP Cần Thơ



Ngoài Nguyễn Hoàng Nhật, các bị can bị bắt gồm: Phạm Quốc Em (31 tuổi), Phạm Văn Lộc (48 tuổi), Cổ Minh Đức (32 tuổi), Cao Văn Vẹn (25 tuổi), Lý Thanh Liêm (19 tuổi) và Nguyễn Quốc Khải (38 tuổi).

Theo cơ quan công an, Vẹn, Liêm, Đức và Em là những người khiêng quan tài; Lộc là người nằm trong áo quan, còn Khải cầm cờ nhảy múa.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, xử lý hành vi của hai người liên quan khác là Lý Tuyết Cương (41 tuổi) và Nguyễn Thị Diệu (44 tuổi).