Khiêng quan tài ra đường nhảy múa: Dễ bị xử hình sự! 07/06/2026 13:12

(PLO)- Trước đây, từng có vụ khiêng quan tài diễu phố mà 11 người bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Như PLO đã đưa tin, ngày 6-6, Công an phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ đang xác minh vụ nhóm người khiêng quan tài có người sống bên trong diễu hành, nhảy múa trên đường phố, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người được cho là tổ chức tiệc sinh nhật tại một trại hòm trên địa bàn phường Sóc Trăng. Trong không gian có âm nhạc lớn, một phụ nữ ăn mặc hở hang chơi nhạc, xung quanh là nhiều người hò hét, nhảy múa.

Hình ảnh người sống ngồi trong quan tài được người khác khiêng rất phản cảm, gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Đáng chú ý, giữa khu vực này có một quan tài, bên trong có người nằm. Một số người khác thay phiên nhau vào nằm trong quan tài, giả dạng người chết, rồi bật dậy đùa giỡn, nhảy múa theo nhạc.

Không dừng lại trong khuôn viên, nhóm người còn khiêng quan tài di chuyển ra đường. Người nằm bên trong sau đó bật dậy, tiếp tục nhảy múa theo điệu nhạc

Sự việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem, dùng điện thoại quay phim, phát trực tiếp lên mạng xã hội. Các clip sau khi lan truyền đã bị nhiều ý kiến chỉ trích, cho rằng đây là hành vi phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục.

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo UBND phường Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Trao đổi với PV, luật sư Vũ Duy Nam, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, qua thông tin ban đầu được phản ánh, hành vi khiêng quan tài có người nằm bên trong đi diễu hành, mở nhạc công suất lớn, tụ tập nhảy múa trên đường phố đã tác động tiêu cực đến trật tự công cộng, gây phản cảm và ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt bình thường của người dân xung quanh.

Theo luật sư Nam, cơ quan chức năng sẽ phải làm rõ địa điểm xảy ra vụ việc, số lượng người tham gia, mức độ ảnh hưởng đến giao thông, an ninh trật tự cũng như động cơ, mục đích của nhóm người này.

Trong trường hợp xác định hành vi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì những người liên quan có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo các quy định về bảo đảm trật tự công cộng, gây tiếng ồn vượt mức cho phép hoặc thực hiện các hành vi trái với thuần phong mỹ tục nơi công cộng.

Tuy nhiên, nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi của nhóm người đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm gián đoạn hoạt động bình thường tại khu vực công cộng hoặc gây bức xúc lớn trong dư luận thì cơ quan điều tra có thể xem xét xử lý về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 BLHS.

Theo đó, Điều 318 quy định người nào gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính, bị kết án về hành vi này mà chưa được xóa án tích còn vi phạm thì có thể bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Trường hợp phạm tội có tổ chức; dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; xúi giục người khác gây rối; hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng hoặc thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm thì mức hình phạt có thể từ 2 - 7 năm tù.

Luật sư Vũ Duy Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

“Đối chiếu với quy định này, cơ quan điều tra sẽ phải xác minh cụ thể mức độ ảnh hưởng của vụ việc đối với trật tự công cộng, hoạt động giao thông, sinh hoạt của người dân và các tình tiết liên quan khác trước khi xem xét căn cứ xử lý hình sự hay xử lý hành chính đối với những người tham gia” - luật sư Nam nói.

Cũng theo luật sư Nam, pháp luật hiện hành bảo đảm quyền tự do tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí của công dân nhưng việc thực hiện quyền này phải trong khuôn khổ pháp luật, không được xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Những hình ảnh như giả người chết nằm trong quan tài, khiêng quan tài đi trên đường để biểu diễn, nhảy múa dù có thể xuất phát từ mục đích gây chú ý hoặc tạo nội dung trên mạng xã hội nhưng dễ gây hiểu nhầm, tạo phản ứng tiêu cực trong cộng đồng và không phù hợp với các giá trị văn hóa, đạo đức xã hội. Do đó, cơ quan chức năng cần làm rõ toàn bộ vụ việc để có hình thức xử lý tương xứng, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi tương tự.