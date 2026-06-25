Dính tội cướp tài sản vì lấy điện thoại của vợ cũ do ghen 25/06/2026 16:50

(PLO)- Mặc dù đã thuận tình ly hôn 7 tháng nhưng khi thấy có người nhắn tin vợ cũ ở với người khác, bị cáo đã sinh lòng ghen và có hành vi cướp điện thoại của chị này để nhằm nói chuyện nhưng lại dính án tù.

Ngày 25-6, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn Khải, giảm nhẹ cho bị cáo này một phần hình phạt về tội cướp tài sản (cướp điện thoại của vợ cũ). Cụ thể, tòa đã tuyên phạt bị cáo này 2 năm tù, giảm một năm tù so với bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bị cáo Khải (đứng) tại tòa ngày 25-6. Ảnh: NHẪN NAM

Tòa phúc thẩm cho rằng các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân tốt; gia đình có công cách mạng; bị cáo đang nuôi hai con nhỏ, là lao động chính được cấp sơ thẩm ghi nhận là có cơ sở. Tuy nhiên, tòa ghi nhận thêm tình tiết bị cáo đã trả lại điện thoại cho vợ cũ nên được xác định là đã khắc phục hậu quả, để giảm hình phạt cho bị cáo.

Theo hồ sơ, khoảng 23 giờ, ngày 20-5-2025, Khải đang sử dụng Facebook thì có người nhắn tin qua ứng dụng Messenger, gửi hình ảnh chị BT là vợ cũ của Khải (đã ly hôn 7 tháng) ngủ với người khác. Người này còn chỉ tên quán karaoke chị này làm…

Sau cuộc nhắn tin nói chuyện trên thì Khải nảy sinh ghen tuông. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 21-5-2025, Khải chạy xe máy đi từ nhà đi đến quán karaoke để gặp T nhằm mục đích để nói chuyện liên quan tới mấy tấm hình nêu trên.

Khi đến quán, Khải gọi điện thoại nhiều lần nhưng T không bắt máy mà bấm người dùng bận. Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Khải nhìn thấy có người chạy xe máy của T, chở T từ trong quán đi ra nên chạy xe rượt theo…

Sau khi dừng được xe chở T, Khải bước xuống xe, dùng tay câu cổ của T để lấy điện thoại di động của chị này. Sau đó Khải cầm điện thoại di động của vợ cũ rồi lên xe bỏ chạy.

Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, Khải đã gọi điện thoại cho mẹ ruột của T, nói với bà là nhìn thấy T đang đi với người đàn ông khác. Tiếp đó, Khải tiếp tục gọi điện thoại cho cha ruột của T, cũng nói là nhìn thấy người đàn ông khác chở T đi; Khải bị người đàn ông đó đánh.

Sau khi gọi điện thoại cho cha mẹ của T thì Khải chạy xe quay về quán karaoke để tìm T. Đến đây, Khải nhìn thấy cha của T đang có mặt tại đây. Ông này kêu Khải đưa điện thoại của T cho ông cất giữ, nhưng Khải nói “để con đưa cho T để T về trên nhà của con nói chuyện với con”, rồi chạy xe ra quán uống cà phê.

Một lúc sau mẹ T gọi điện hỏi Khải vì sao lấy điện thoại của T thì Khải trả lời “con lấy điện thoại của T để cho T đi về nhà nói chuyện với con”.

Mẹ vợ cũ nói với Khải là T đi vào công an phường để trình báo vụ việc. Lúc này Khải vẫn không tin là vợ cũ đi trình báo, nên Khải tiếp tục nằm tại quán để uống cà phê. Một lúc sau thì Khải chạy xe đến công an phường thì nhìn thấy bên trong có xe máy của T, nên Khải mới biết T đã đi trình báo. Vì vậy, Khải đã điện thoại cho mẹ của T đi ra ngoài để đưa điện thoại của T cho bà này cất giữ.

Toàn bộ diễn biến Khải dùng tay tấn công T rồi chiếm đoạt điện thoại của T đã được camera an ninh ghi lại. Theo kết luận giám định, điện thoại của T có giá trị 6 triệu đồng.