Cần Thơ: Dự kiến chi hơn 51 tỉ hỗ trợ cán bộ về công tác tại cấp xã 24/06/2026 17:06

(PLO)- Dự kiến Cần Thơ sẽ ban hành chính sách hỗ trợ khoảng 777 cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại cấp xã (gồm chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ) trong hai năm với kinh phí khoảng hơn 51 tỉ đồng.

UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình gửi đến HĐND TP về dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Ảnh: CTV

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc tại các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh được cấp có thẩm quyền điều động, bố trí về công tác trung tâm hành chính của đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Cần Thơ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng đó là cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh được cấp thẩm quyền luân chuyển về giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện trước ngày 1-7-2025, sau sắp xếp đơn vị hành chính được phân công, bố trí về công tác tại cấp xã.

Các đối tượng này không thuộc trường hợp được bố trí nơi nghỉ, xe đưa rước đi làm việc (trừ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên), được hưởng chính sách hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng. Trong đó gồm hỗ trợ chi phí đi lại, tiền ăn, tiền thuê chỗ nghỉ.

Trường hợp các đối tượng nêu trên thuộc diện được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước đi làm việc nhưng chưa được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước thì được hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ, chi phí đi lại tương ứng cho đến khi được bố trí nhà ở công vụ, xe đưa rước.

Trường hợp có khoảng cách từ nơi đăng ký thường trú đến nơi làm việc dưới 10km thì không hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ.

Chính sách hỗ trợ thực hiện theo hình thức khoán, cơ quan chi trả định kỳ hàng tháng cùng với tiền lương…; thời gian hưởng chính sách hỗ trợ 24 tháng.

Dự kiến, số lượng người được hỗ trợ khoảng 777 trường hợp (trong đó có 607 trường hợp có khoảng cách từ nơi cư trú đến nơi làm việc từ 10km trở lên và dưới 10km có 170 trường hợp), với kinh phí khoảng 51,864 tỉ đồng, được thực hiện trong hai năm.