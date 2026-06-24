Thanh Hóa xem xét hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ sau sắp xếp xã, phường 24/06/2026 17:15

(PLO)- UBND tỉnh Thanh Hóa đã cho ý kiến về việc hỗ trợ chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và một số tờ trình, nghị quyết, đề án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ngày 24-6, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh chủ trì phiên họp chuyên đề tháng 6 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết, đề án quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến với các tờ trình do Sở Tài chính chủ trì soạn thảo và báo cáo tại phiên họp. Cụ thể, tờ trình đề nghị giao chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa cho các dự án khởi công mới (đợt 2).

Tờ trình về việc ban hành nghị quyết hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong thời gian từ 1-7-2025 đến 31-7-2026.

Tờ trình về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: P. SẮC

Tờ trình về việc ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết 04/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào tại các cơ sở đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc tỉnh Thanh Hóa quản lý.

Tờ trình về việc đề nghị ban hành quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi các đại biểu thảo luận, cho ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh thống nhất với nội dung các tờ trình, đồng thời giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Tài chính tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở NN&MT tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Tiến báo cáo các nội dung liên quan tại phiên họp, cho ý kiến đối với các tờ trình do Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì soạn thảo.

Các tờ trình gồm: Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030; danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đợt 3 (lần 2) năm 2026; nguyên tắc phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2026-2030...

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ông Nguyễn Hoài Anh kết luận tại phiên họp chuyên đề tháng 6-2026. Ảnh: P. SẮC

Liên quan đến Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, Chủ tịch Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh đây là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp chính quyền, ngành chức năng và người dân.

Vì vậy, đề án phải đề xuất được các giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng rác tồn đọng tại một số bãi chôn lấp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án xử lý rác thải trên địa bàn.

"Việc triển khai đề án phải gắn với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành và sự tham gia của toàn xã hội" - ông Nguyễn Hoài Anh yêu cầu.