Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chủ động nhận diện nguy cơ trên không gian mạng 24/06/2026 15:17

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng.

Ngày 24-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ hai, thông qua: Báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ghi nhận kết quả nổi bật của Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026.

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với những giải pháp đồng bộ, toàn diện, thiết thực, hiệu quả.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc về tư tưởng chỉ đạo “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước."

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; chỉ đạo cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược.

Chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng;

Kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia dân tộc; nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bất ngờ trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chủ động nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, nguy cơ trên không gian mạng. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tạo bước đột phá mạnh mẽ trong xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng, tiếp tục nghiên cứu phát triển, làm chủ các công nghệ lưỡng dụng áp dụng vào lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Đổi mới nội dung, phương thức tiến hành công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức; quán triệt, hướng dẫn, triển khai các nghị quyết, quy định về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Tiếp tục thực hiện nội dung “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”; phương châm “5 vững” và yêu cầu “6 rõ,” coi trọng công tác kiểm tra đến cấp cơ sở; tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, duy trì thường xuyên, bảo đảm hiệu quả, thực chất công tác quản lý tư tưởng của bộ đội, trong đó coi trọng biện pháp kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý với giáo dục nâng cao nhận thức, định hướng tư tưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách quân đội và hậu phương quân đội.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới, có năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thực hiện tốt Đề án “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới” và Phong trào “Toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại”; chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới; tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các phương án tác chiến, quyết tâm chiến đấu; tổ chức tốt các cuộc diễn tập phòng thủ ở các cấp.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” và xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ vững chắc; tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, nhất là chủ động ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn về thiên tai, thảm họa trong và ngoài nước.