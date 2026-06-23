TP.HCM bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác 23/06/2026 17:39

(PLO)- Tối 2-7, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 16 điểm gồm năm điểm tầm cao và 11 điểm tầm thấp để kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Theo đó, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa nổ tầm cao tại năm điểm. Gồm: Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh; khu vực Trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương; khu vực Quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu; khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, xã An Nhơn Tây và khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 16 điểm dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, TP cũng sẽ bắn 11 điểm pháo hoa tầm thấp, gồm khuôn viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Chánh (cũ), địa chỉ số 1, đường số 3, khu Trung tâm hành chính xã Tân Nhựt; khu đền Bến Nọc, phường Tăng Nhơn Phú; Quảng trường Trung tâm Hành chính phường Tân Mỹ; Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Đất Đỏ; Khu Di tích Cầu tàu 914, Đặc khu Côn Đảo.

Công viên khu tái định cư xã Ngãi Giao; sân bóng đá Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh xã Dầu Tiếng; sân bóng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng xã Minh Thạnh; dự án khu dân cư Vườn Cau, phường Lái Thiêu; tòa tháp SAIGON MARINA IFC, số 02 Tôn Đức Thắng phường Sài Gòn; đường Hùng Vương, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ.

Thời gian bắn pháo hoa nổ từ 21 giờ 00 phút đến 21 giờ 15 phút ngày 2-7 (theo giờ Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM trên kênh HTV9).

Bộ Tư lệnh TP.HCM chỉ đạo các lực lượng trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển đạn pháo hoa nổ, tại các địa điểm bắn pháo hoa nổ và những khu vực người dân tập trung xem pháo hoa nổ.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh TP.HCM chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng TP phối hợp với Công an TP tuần tra trên sông xung quanh khu vực xung quanh các điểm bắn từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 2-7. Bố trí ca nô, lực lượng túc trực tại các điểm bắn để sẵn sàng xử lý tình huống khi có lệnh.

Công an TP.HCM được giao phối hợp với Sở Xây dựng thông báo và tổ chức phân luồng giao thông tại các khu vực nhân dân tập trung xem pháo hoa nổ. Chỉ đạo lực lượng trực thuộc và Công an địa phương liên quan phối hợp bảo đảm an toàn xung quanh các khu vực và tại địa điểm tổ chức bắn pháo hoa nổ.

UBND phường, xã: Sài Gòn, An Khánh, An Nhơn Tây, Cần Giờ, Bình Dương, Tân Nhựt, Vũng Tàu, Dầu Tiếng, Tăng Nhơn Phú, Đất Đỏ, Minh Thạnh, Tân Mỹ, Lái Thiêu, Ngãi Giao, Phú Mỹ, Đặc khu Côn Đảo chỉ đạo Công an, Quân sự tổ chức lực lượng bảo đảm an toàn quá trình vận chuyển thiết bị và đạn pháo hoa nổ, các địa điểm bắn pháo hoa nổ và các khu vực người dân tập trung xem pháo hoa nổ.